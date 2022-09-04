Yapamadıkları yapamayacaklarının teminatı! Her şey hayal oldu

3 yılın ardından metrolarda yürümeyen merdivenler, bozuk asansörler, itilerek çalıştırılan İETT otobüsleri ile gündeme gelen İBB yönetimi olmayan icraatlarını kitaplaştırdı. İstanbulluya seçim öncesi vaat ettiklerinin sadece %5.9'unu yerine getiren Ekrem İmamoğlu'nun 'ucuz su, ucuz ulaşım, bedava süt, 100 bin konut, 100 bin araçlık otopark' vaatleri de hayalde kaldı.

GERÇEK TABLO BU

YAPMADI, DURDURDU: AK Parti döneminde tamamlanmış 600 kapasiteli yurtları 'ben yaptım' diye sahiplendi, Bağcılar'da 344, Küçükçekmece'de 1875 kapasiteli yurt inşaatlarını ise durdurdu.

HATIRLAMADI BİLE: "40 semte 40 doğumevi", "10 çocuk sağlığı merkezi", "20 kadın sağlığı tarama merkezi", "3 ağız ve diş sağlığı merkezi", "5 işçi sağlığı ve mesleki hastalıklar tıp merkezi", "4 bağımlılıkla mücadele birimi ve rehabilitasyon merkezi", 14 Aile Danışma Merkezi" ve "16 Psikolojik Danışma Merkezi" vaadi ile ilgili herhangi bir çalışma yürütmedi. Engelli vatandaşların hizmetleri yarı yarıya düşürüldü. Psiko-sosyal eğitim alan kişi sayısı 2019'da 14.287 iken, 2020'de 7.476'ya düşürüldü.

SUYA ZAM ÜSTÜNE ZAM: İmamoğlu, konutlara %50'ye kadar indirimli su vaadinin aksine İSKİ faturalarına defalarca zam yaptı. İnsani Su Kullanım hakkını bile kaldırdı. Toplam zam %108.25'i buldu.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULDU: 2018'de 550 olan kısırlaştırma, 2020'de 218'e, 3368 olan tedavi 947'ye, 3396 olan muayene 955'e düştü.

ATLARI KAYBETTİ: Faytonlar Adalar'da kaldırıldı, yerine elektrikli arabalar konuldu. Atlara İBB'nin sahip çıkacağı söylendi. Ancak, İBB'nin çeşitli kurumlara verdiği at sayısı 501, öldüğü tespit edilen at sayısı 224. Kalan 1200'ünün akıbeti ise bilinmiyor.

YATIRIM YOK: Kamulaştırmalar %86, yapım işi ihale sayısı ise %56 düştü.

100 BİN KONUT HAYAL OLDU: Hedef 1 yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin, 10 yılda tamamı riskli binaların yenilenmesiydi. 3 yılda KİPTAŞ aracılığıyla sadece önceden temeli atılan 9 proje bitirildi. 10 bin sosyal konut da ise hiçbir ilerleme kaydedilmedi.

100 BİN ARAÇLIK OTOPARK NEREDE? AK Parti döneminde başlayan otoparkları bile bitiremeyen İBB, İstanbul'a tek bir otopark kazandıramadı. 2021'de 1 adet otoparkın ihale süreci başlatıldı.

1 METRE İLAVE METRO YAPILMADI: İmamoğlu, 630 km olan metro hedefine çivi çakmadı. AK Parti'nin başlattığı metro hatlarının dışında ulaşım için hiçbir yatırım yapmadı. Eminönü-Alibeyköy tramvay inşaatı AK Parti döneminde 19 Mart 2019'da bitirildi, İmamoğlu, açılışı 1 Ocak 2021'de yaptı. Unkapanı kavşağını yapmadıkları için Eminönü durağı açılamadı.

KAVŞAKLAR: Tamamlanan kavşaklar AK Parti döneminde başladı, bitme aşamasındayken göreve gelen İmamoğlu'na ise açmak kaldı. Başıbüyük-Samandıra Arası Yol Kavşak Projesi, Ümraniye TEM Çamlık Bağlantı yolu, Fikirtepe Köprülü Kavşağı gibi...

İSTANBULKART: 2019'da 2.60 TL olan otobüs bileti, 2022'de 7.67'ye yükseldi. Öğrencilerin aylık abonman bedelini göreve geldiğinde 50 TL'ye indiren İBB, önce 78 liraya çıkardı, ardından da %40 zam daha istedi. Ancak AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi. İmamoğlu hala kararı veto ederek uygulamıyor. Kart bedeline de %100 zam yapan İBB, içi boş bir kart için 50 TL alıyor.

ATIK SU YÖNETİMİ: İstanbul'a can suyu olacak Silahtarağa Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, İBB tarafından 'temel atmama' töreni yapılarak durduruldu. Eğer engel olunmasaydı atıl su içilebilir seviyeye getirilecekti, üst kısmı vatandaşlar için yeşil alan olacaktı, su yüzeyinde ALG patlaması engellenecekti, balıklar çoğalacaktı, yüzme alanları zarar görmeyecekti. Marmara'da suyun dibi nefes alacaktı, müsilaj problemi kökten çözülecekti.

KİTAPTA BÖYLE ANLATTI

METRO: "Dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir olduk. 2019'dan beri 29.1 km uzunluğunda hat açılışı yaptık.73.8 km uzunluğundaki 10 metro hattının inşaatına devam ediyoruz."

HALK SÜT: "Süt her çocuğun hakkı diyerek bugüne kadar 172 bini aşkın çocuğa ücretsiz süt dağıttık."

İBB KREŞLERİ: "22 ilçede 34 birimde Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri açıldı. 45'inin yapımına devam ediliyor. Hedefimiz 2024'e kadar kreşleri 150'ye çıkarmak."

YURT: "İBB tarihinde ilk kez güvenli, kaliteli ve iyi hizmet veren öğrenci yurtlarını açtık. Avcılarda 2, Beyoğlu'nda 1 yurt açtık. Kısa zamanda 6 yeni yurdumuzu daha açacağız."

SEL BASKINLARINA SON VERDİK: "Yağmur suyu hatlarıyla atık su hatlarını birbirinden ayırdık, yağmur sularını Marmara'ya ulaştırdık. 10 milyar 600 milyon TL'yi aşkın yatırım yaptık."

HALİÇ CANLANIYOR: "Dip temizliği için kurulan özel tesisle Haliç'i sağlıklı görünüme kavuşturduk. Tonlarca çamuru bertaraf ettik."

HALK EKMEK: "1978'den beri hizmet veren Halk Ekmek, tarihinde ilk defa 2019'dan itibaren mevcut üretim kapasitesinin tamamını kullanmaya başladı."

ADALAR DEĞİŞTİ: "Adalardaki atların fayton işkencesine son verdik, atların tedavi ve bakımlarını yaptık. Adalar'da ulaşım artık elektrikli araçlarla sağlanıyor."

İSTANBULKART: "Ulaşımdan alışverişe, müzelerden restoranlara İstanbulkart artık şehrin birçok noktasında kullanılıyor."

METROBÜS FİLOSU YENİLENDİ: "İstanbul'un en önemli ulaşım hatlarından olan Metrobüs filomuzun otobüslerini yeniledik. öz kaynakla 160 yeni otobüs satın aldık."

TRAFİĞE DOKUNUŞLAR YAPTIK: "Ulaşım çözümleri için 8 milyar 254 milyon lira yatırım yaptık. 84 kavşağı tamamladık, 17 kavşakta çalışmalar devam ediyor. 41 caddeyi düzenledik."

YATIRIMLARA BETON DÖKÜLDÜ

Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı toprak dökülerek kapatıldı. Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin yapımı durduruldu. Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, temel atmama töreni yapılarak iptal edildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları yapılmadı. (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptı.) Altunizade-Çamlıca Metrosu'nun yapımı durduruldu. (Ulaştırma Bakanlığı devraldı.)

HALİÇ KİRLENDİ

AK Parti döneminde büyük bir dönüşüm projesiyle temizlenen ve rengi masmavi olan Haliç, kaderine terk edildi. İstanbul'un simgelerinden Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü.

CHP REDDETMİŞTİ

Şaşalı törenle açtığı Hadımköy Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasındaki makineler, AK Parti döneminde 310 milyon TL karşılığında satın alındı. O dönem alınan 12 adet 50 tonluk, 6 adet 20 tonluk toplam 18 adet un silosu şu an bu fabrikada kullanılıyor. Ayrıca 2018'de AK Parti tarafından İBB meclisine getirilen projenin finansmanına CHP grubunun karşı çıktığı öğrenildi.

YOLDA KALDI, YANDI!

Göreve geldikleri 2019'dan bu yana İETT araçlarının bakım-onarımını yaptırmayan İBB, metrobüsleri de işletemez hale geldi. Yolda kalan, yangın çıkan, bozulan metrobüslere çare arayan İBB, 160 yeni metrobüs aldığını açıkladı. Ancak onun altından da 'kıyak' çıktı. 160 metrobüsten 60'ının, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Akia Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'den alındığı ortaya çıktı.

15 YAŞAM VADİSİ NEREDE?

2600 stat büyüklüğünde 15 yeni yaşam vadisi vaat eden İBB, 100 bin ağaç hedefledi, 34 binini dikti. Çırağan Sarayı Caddesi'ndeki asırlık çınarları kesti, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolundaki dikey bahçeleri kaldırdı. Otoban kenarlarındaki yeşil alanlar kaderine terk edildi. AK Parti döneminde yapılan Kemerburgaz Kent Ormanı projesini kendi yapmış gibi açtı.

SPOR TESİSLERİ 52'YE İNDİ

30 yüzme havuzu, 30 kapalı spor salonu, e-spor kulübü yapılmadı. 150 kreş'ten 32'si tamamlandı. Çocuk oyun dünya merkezleri unutuldu. Her ilçeye kültür sanat merkezi, 12 yeni şehir tiyatrosu, 15 yeni müze gibi sanat faaliyetleri es geçildi. Bir tek Yerebatan Sarnıcı'nın restorasyonu tamamlandı. Ona da yine AK Parti döneminde başlanmıştı. İstanbul Gençlik Merkezi, 75 bin üniversiteliye burs, 10 ilçeye 10 gençlik merkezi yapılmadı. İSMEK sayısı 212'den 163'e düşürüldü. Spor tesisleri 60'dan 52'ye indi. Kütüphane açmak yerine kapadı.

İSTANBUL'UN 16 İLÇESİNDE METRO YOK

Türkiye'nin 15 milyon 840 binlik nüfusla en kalabalık ili olan İstanbul'da raylı sistem ağı 266 kilometreyi buldu ancak 39 ilçenin 16'sında hala metro yok. Yıllardır raylı sistem çalışmalarının devam ettiği İstanbul'da 5 milyondan fazla insanın yaşadığı Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Tuzla, Sancaktepe, Sultanbeyli gibi yoğun nüfuslu bölgelirnde aralarında yer aldığı 16 ilçelerde metro hattı bulunmuyor. Vatandaşlar işe, okula, hastaneye, gezmeye gitmek için genelde metrobüs, otobüs ya da minibüs kullanıyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, bu 16 ilçenin toplam nüfusu 5 milyon 204 bin. Bu da İstanbul'un yaklaşık yüzde 35'inin metro ağına doğrudan ulaşamadığını gösteriyor. Bazı ilçeleri metroya kavuşturmak için çalışmalar sürerken, bazılarında ise orta vadede hiç umut yok.

4 AKTARMA 2.5 SAAT SÜRÜYOR

Okulu için her gün Büyükçekmece'den Alibeyköy'e geldiğini söyleyen Ayşegül Şengül, "Metroyu kullanınca trafiğe takılmıyorum. Ne zaman geleceği ne kadar süreceği belli minibüs ya da otobüs gibi değil. 4 aktarmayla 2 buçuk saatte okuluma geliyorum keşke metro olsaydı daha rahat olurdu. Büyükçekmece'ye metro istiyoruz, çok güzel olur" dedi.