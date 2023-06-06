HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Seçim döneminde partisinin propaganda malzemesi yapıldığı söyleyen Yapıcıoğlu, "Yemin etmeyeceğimizi söylediler yalan söylediler. Biz parlamentoya girdik ve milletimiz için her şeyi yapacağız. Yemin etmeyecekler dediler bu yalanı söylediler. HÜDA-PAR kadınların çalışmasını istemiyor dediler. Bu da tamamen yalan. Asla böyle bir şey yok. Böyle haberleri gördükçe gülüyoruz." dedi.

"HİÇBİR ÖRGÜTLE ORGANİK BİR İLİŞKİMİZ YOK"

Hizbullah'ın devamı olmadıklarının altını çizen Yapıcıoğlu, "2012 yılında partiyi kurduk. Mustazaflar Derneği'nin devamı olduğumuzu söylediler ve bu derneğin Hizbullah ile bağlantısı nedeniyle kapatıldığını söylediler. Ama şunu atladılar. O kapatma kararı FETÖ'cü yargıçların kararıydı ve bu karar yargıdan döndü. Bu dernek zaten şu an açık . Bizim legal ve illegal hiçbir örgütle organik bir ilişkimiz yok." ifadelerini kullandı.

"SAHİPLENİLME KELİMESİNİ ÇARPITIYORLAR"

Muhalefetin çarpıttığı "Kadınların sahiplendirilmesi" yalanına değinen Yapıcıoğlu şunları kaydetti:

Parti programımızda yer alan maddede "Varisleri olmayan ve ya bulunamayan kişilerin bıraktığı miras , devlet hazinesine değil fakirlere bırakılmalı veya sadece fakir gençlerin evlendirilmesi, yalnız yaşayan kadınların sahiplenilmesi ve yetimlerin bakımı gibi alanlarda kullanılmak üzere oluşturulacak bir fona devredilmelidir"

Türkçe bilen herkes bunu anlar. Burada sahiplenilmeyi, sahiplendirme olarak çarpıtıyorlar. Bu kadınlara destek çıkılsın bunu devlet yapsın. Biz bunu pozitif ayrımcılık için söyledik. Bu yalanı söyleyenler kadınlara hakaret ettiler.