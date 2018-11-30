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Yapısal sorunlara odaklanmalıyız

Başkan Yardımcısı Oktay, “Ekonomik verimliliğimizi ve küresel pazarlarda rekabet gücümüzü azaltan yapısal sorunlara odaklanmamız gerekiyor” dedi. 

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İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 34. Toplantısı’nın kapanış oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, verimli geçen görüşmelerin ardından toplantıyı başarıyla sonuçlandırdıklarını söyledi. Bu yıl ki toplantıda, “ticaretin kolaylaştırılması” ve özellikle “gümrüklerde risk yönetimi” konusunda birçok faydalı özel oturum gerçekleştirdiklerini anlatan Oktay, katılımcılara teşekkür etti. 

REKABET GÜCÜMÜZ 

Başkan Yardımcısı Oktay, “Yakından bildiğiniz üzere bugün, dünya ekonomisinde ve dünya ticaretinde ülkeler, korumacı politikalara daha fazla yönelirken, uluslararası alandaki rekabetçi ortam ve belirsizlikler de gitgide artmaktadır. Bu açıdan ekonomik verimliliğimizi ve küresel pazarlarda rekabet gücümüzü azaltan yapısal sorunlara odaklanmamız gerekiyor” dedi. 

EKONOMİK REFORMLAR 

Yatırım ortamını iyileştiren ve katma değerli üretimi destekleyen yapısal ekonomik reformları uygulamak için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hedefimiz, hammadde veya birkaç tarım ürünü ihracatına bağımlı kalmaktan ziyade, katma değeri yüksek, etkin bir üretim ekonomisi inşa etmek olmalıdır. Bu kapsamda, ürün yelpazemizi ve özellikle başta İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında olmak üzere ticaret ortaklarımızı çeşitlendirerek katma değeri yüksek üretim ekonomisi kurma yolunda adımlar atmalıyız. 2017 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin küresel ticaretteki payı yüzde 9,5 olmuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı coğrafyasının dünya nüfusunun yüzde 23’ü civarında olduğunu düşünürsek, dünya ticaretinden aldığımız payın oldukça düşük kaldığı aşikardır.” 

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