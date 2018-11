Yaptırımlar telefon görüşmesi ile kalktı

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısı devam ederken gündeme ilişkin şu açıklamarda bulundu:

ADAY ADAYLARI BAŞVURUSU: AK Parti’ten belediye başkanı ve belediye meclis üyesi olmak isteyen aday adaylarının başvuruları 5 Kasım’dan itibaren alınacak. Belediye başkan adaylıkları müracaatlarının son günü 12 Kasım, belediye ve il genel meclisi müracatının son günü 3 Aralık Pazartesi günüdür. Mevcut belediye başkanlarından müracaat alınmayacak. Bütün seçim çevrelerinde adayların tespiti ve sıralamasında “merkez yoklaması” usulü uygulayacak.

BAKANLARA YAPTIRIM: Bu karar yanlış bir karardı. Onların bu yanlış kararı almasına karşı egemen bir devlet olarak biz de misillemede bulunduk. Türkiye’deki yargı süreçlerine saygılı olmalarını bekliyorduk. Bunun yerine bu şekilde bir yasayı işleterek bu kararı aldılar. Müttefiklik ilişkisine yakışmayan, Türkiye-ABD arasındaki tarihsel ilişkinin derinliğine ve bugün bulunduğu seviyeye yakışmayan bir karardı. Sonuç olarak bu kaldırıldı, bu birimlerimiz, kurumlarımız arasında epeydir konuşuluyordu. En son Cumhurbaşkanımızla, Başkan Trump arasındaki görüşmede tekrar ele alınmıştır, bu karar bağlanmıştır. Eş zamanlı olarak bugün (dün) Türkiye saatiyle 16.30 civarında karşılıklı olarak bu kararlar kaldırılmıştır.

NORMALLEŞME AŞAMASI: Bundan sonrasındaki normalleşme için önemli bir aşamadır. Biz Türkiye tarafı olarak şunu defalarca vurguluyoruz; bu kararlara gelinen süreçteki duyduğumuz, işittiğimiz dayatmaların, üslupların hiçbir şekilde Türkiye’ye karşı kullanılmaması gerektiğini, Türkiye’nin bunu asla kabul etmeyeceğini, egemen bir devlet olarak Türkiye’nin yargı süreçlerine saygı duyulması gerektiğini, evet her şeyin konuşulabileceğini, her şeyin diyalogla halledilebileceğini, diplomasi kanallarının her konuda açık olduğunu, özellikle de kriz konularında açık olduğunu, çünkü en çok kriz için bu kanallar kullanılacaktır diye ifade ediyoruz.

İSTİKLAL MARŞI: İstiklal Marşı bütünüyle okunduğu zaman hiçbir şekilde ırkçı bir yaklaşıma sahip değildir. Andımız kararı üzerinden İstiklal Marşı’nı yargılamaya çalışması Kılıçdaroğlu’na nasip oldu maalesef.

ÖRTBAS EDİYOR: (Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan’ın Kaşıkçı cinayetini bildiğine dair sözleri) Bu bir örtbas etme faaliyetidir. Niçin, biz dış kaynaklı operasyonlarda sık sık bununla karşılaşırız. Dış kaynaklı operasyonlarda kullanılan yöntemlerden biri; birtakım olaylarla ilgili gerçekler açığa çıkmaya başladığı zaman odak saptırma şeklinde bir yöntem uygulanır.

UTANÇ VERİCİ: Diyor ki ‘Sayın Erdoğan, bunu biliyordu ve bile bile göz yumdu.’ Üstelik bir siyasetçinin ahlaken asla ağzından çıkmaması gereken, etik kuralları çerçevesinde bakıldığında bütün siyasi hayatına mal olabilecek, ömrü boyunca utanç tablosu olarak taşıyacağı bir argümanda bulundu. Türkiye’nin ikinci partisinin başındaki bir şahsın, kendi ülkesinin cumhurbaşkanına karşı böyle bir yaklaşım içinde olması utanç verici.

SUÇ DUYURUSU: Kılıçdaroğlu Türkiye’nin düşmanlarının yapmadığı bir tutum içine giriyor. Biz de bu iftiraya karşı hukuki girişimimizi başlatıyoruz.

CUMHUR İTTİFAKI: Cumhur İttifakı devam ediyor. Karşılıklı olarak bu konuda gösterdiğimiz özen açıktır. Bu ittifakı sarsmaya dönük yerel seçimlerde birtakım faaliyetler ortaya çıktığı zaman, Cumhur İttifakı’nın doğası çerçevesinde, karşılıklı olarak bu ittifakın ortaya koyduğu hassasiyet, kendiliğinden işleyecektir.