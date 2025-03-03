İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2025 Pazartesi / 4 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5363
  • EURO
    38,0935
  • ALTIN
    3361.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Yaptırımların kaldırılması masada! Ankara'da Suriye güvenlik zirvesi
Politika

Yaptırımların kaldırılması masada! Ankara'da Suriye güvenlik zirvesi

Suriye'deki yeni süreç Ankara'da ele alınacak. Dışişleri yetkilileri, Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve ekonomik durumu hakkında görüş ve beklentilerini İngiliz muhataplarına aktaracak.

HABER MERKEZİ3 Mart 2025 Pazartesi 08:36 - Güncelleme:
Yaptırımların kaldırılması masada! Ankara'da Suriye güvenlik zirvesi
ABONE OL

Türkiye ile İngiltere arasında bugün Ankara'da Suriye konulu istişareler düzenlenecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer başkanlığında yapılacak. İstişarelerde Suriye başta olmak üzere ortak gündemde yer alan bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

ŞAM YÖNETİMİNE DESTEK

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın, istişareler kapsamında Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve ekonomik durumu hakkında Türkiye'nin görüş ve beklentilerini muhatabına aktarması bekleniyor. Görüşmelerde, Suriye'deki yönetimin, merkezi bir hükümet dahilinde ulusal uzlaşıyı tesis etmeye dönük adımlarının uluslararası toplum tarafından desteklenmesinin önemine ve Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için yaptırımların ön koşulsuz olarak tamamen kaldırılmasının gerekliliğine odaklanılması öngörülüyor.

Suriye'nin geleceğinde terörizme yer bulunmadığının vurgulanacağı görüşmelerde, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini açık şekilde ihlal ve tehdit eden eylemlerinin durdurulması gerektiğine odaklanılması bekleniyor.

İsrail'in 'Suriye' iddiasına cevap

Türkiye Netanyahu'nun uykularını kaçırdı! "Türk askeri Suriye ordusunu eğitmesin"

Bakan Güler SAVTEK Dergi'ye konuştu: Suriye'yi terk etmekten başka çareleri yok

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.