Yargı darbecilerine ağır müebbet hapis

17 -25 Aralık ‘yargı darbesi’ girişimi davasında karar çıktı. FETÖ’cü 10 hain ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki duruşmalarında esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Ramazan Gökçe, örgütün kuruluşundan 15 Temmuz darbe girişime kadarki süreçte her ne kadar silahlı eylemde bulunmadığı iddia edilse de özellikle emniyet ve yargı teşkilatındaki mensupları aracılığıyla hukuku bir silah gibi kullanmaktan geri durmadığına dikkat çekti. Savcı mütalaasında şunlara yer verdi: Örgüt hukuk kisvesi altında amacı ve ideolojisi doğrultusunda yaptığı operasyonlarda hukuku örgütün amacını perdelemek için bir araç olarak kullanmıştır. Davamıza konu 25 Aralık Operasyonu da örgütün hukuku silah gibi kullandığının en büyük delillerinden biridir.

İSTİFAYA ZORLAMA

Örgütün bunu gerçekleştirmek için belirtilen operasyonları yaparak hükümeti istifa etmeye ya da düşürmeye çalıştığı anlaşılmıştır. Örgüt, 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan süreçte yaptığı operasyonlarda yargı ve emniyetteki mensupları aracılığıyla hukuki görünüm altında hukuk dışı soruşturmalar yaptı.

HUKUK DARBESİ

Soruşturmalardaki amaç da dikkate alındığında davamıza konu soruşturmanın hukuk darbesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Örgütün 17-25 Aralık soruşturmaları neticesinde hükümeti düşürmeyi başarabilmesi halinde 15 Temmuz darbe girişimine gerek kalmayacağı değerlendirilmiştir. Başbakanının örgüt lideri gösterilmesi ve ‘dönemin başbakanı’ ibaresi kullanılmak suretiyle fezleke düzenlenmesi, soruşturmayı hazırlayanların hukuki bir soruşturma görünümü altında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ettiklerini ortaya koymaktadır. Mahkeme, sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Mahir Çakallı, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner’i ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. 9 sanık da 31 yıla kadar ceza aldı.