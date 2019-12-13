'Yargı hiçbir gruba ait değildir'

Gül, TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığının 2020 Yılı Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Gül, Kayseri Baro Başkanı’nın, Kayseri’de FETÖ borsası olduğuna yönelik iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

LEKE DÜŞÜREMEZ

“FETÖ ile mücadele eden Türk yargısına bunu kabul etmek mümkün değil. Kimin hangi iddiası varsa, Kayseri Başsavcılığı adliyenin içindedir. Kimse FETÖ ile mücadele eden yargıya leke düşüremez. Ancak kimin elinde hangi belge varsa, somut bilgi belgeyle hangi avukat yapıyorsa bunu, yargıya müracat etmesi halinde takipçisi olacağımıza yüce meclisin huzurunda söylüyoruz. Tutuklu gazeteciler konusunda, kimse burada gazetecilik yaptığı için cezaevinde değil. FETÖ’den ihraç olanlara ilişkin karara yönelik yargıyı muhakeme yolu vardır. Yargı içinde şu bu grup var mı diye soru oldu. Yargı hiçbir grubun değildir. Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, hiçbir oluşumun eline teslim etmeyeceğiz. Bu konuda da hangi grup, çete varsa HSK Başkanı olarak söylüyorum, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yargının ideolojisi yoktur. Türkiye artık bu oluşumlara izin vermeyecektir.”