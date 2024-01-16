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Politika

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yeni gelişme! Bakan Tunç: Hedefleri gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni hazırlama çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, 'Kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra oradaki hedefleri gerçekleştirmenin gayreti içinde olacağız.' dedi.

AA16 Ocak 2024 Salı 14:35 - Güncelleme:
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yeni gelişme! Bakan Tunç: Hedefleri gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz
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Bakan Tunç, bakanlık bürokratlarıyla katıldığı Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Değerlendirme ve Önerileri Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Akademinin eğitim çalışmaları, uygulamaları ve bundan sonraki çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunduklarını aktaran Tunç, "Güven veren bir adalet için uygulayıcıların etkin bir eğitimden geçmesi çok önemli." dedi.

Akademinin iki önemli görevinin bulunduğuna işaret eden Tunç, bunlardan birinin meslek öncesi eğitim, diğerinin ise görevde olan hakim ve savcılara hizmet içi eğitim vermek olduğunu söyledi.

Tunç, "Hakim ve savcı adaylarımız mesleğe kabul edilmeden önce burada uygulamayı tam anlamıyla görmüş oluyorlar." diye konuştu.

Türkiye Adalet Akademisi bünyesindeki Kanuni Kütüphanesi'nin yapımının tamamlandığını, yakın zamanda açılışının yapılacağını aktaran Tunç, hakim ve savcı adaylarının kütüphaneden faydalanabileceğini dile getirdi.

Bakan Tunç, vatandaşların adalet hizmetlerinden en etkin ve adil şekilde yararlanabilmesi adına hakim ve savcıların fiziki şartlarının iyileştirilmesi noktasında önemli mesafeler alındığını, mevzuatın da iyileştirilmesi adına önemli adımlar atıldığını söyledi.

Tunç, şöyle konuştu:

"Şimdi önümüzde Yargı Reformu Strateji Belgemiz var. Bunun hazırlık çalışmaları tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra oradaki hedefleri yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla gerçekleştirmenin gayreti içinde olacağız. Mevzuatımızın daha da iyileştirilmesi anlamında önemli kanun değişiklikleri önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerimizin destekleriyle gerçekleşecek."

Hakim ve savcıların iyi uygulamalarıyla adalete güvenin tesis edilebileceğini belirten Tunç, Türkiye Adalet Akademisinin kurulduğu günden itibaren bu kapsamda önemli bir görevi ifa ettiğini söyledi.

Tunç, akademinin fiziki ihtiyaçları kapsamında kapasitesini güçlendirmenin de gayreti içinde olacaklarını kaydetti.

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