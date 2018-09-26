Yargıtay ‘devlet sırrı’ dedi 

Berberoğlu’nun MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, “gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan verilen ceza TBMM’de okunduğunda milletvekilliği düşecek. Gerekçeli kararda “Devletlerin ülke içinde ve dışında devlet sırrı mahiyetinde faaliyetleri olabilir. Dava konusu olay da mahiyeti gereği devlet sırrı niteliğindedir. Berberoğlu eyleminin sonuçlarını bilebilecek birikime sahip. Sanığın eylemi ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçunu oluşturur” ifadeleri dikkat çekti.

KİTAPTA FARKLI

Gerekçede, Aydınlık Gazetesi’nin 21 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan nüshasında TIR’larda silah taşındığı iddialarına yer verildiği hatırlatıldı. Ancak Can Dündar’ın konuya ilişkin yazdığı kitapta her iki haberin aynı olmadığını kabul ettiği de ifade edildi.

HABER BAYAT DEĞİL

Gerekçede, özetle, “Dündar’ın kitabındaki ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, gelen bilgi ve görüntülerin, önceden yayınlanması nedeniyle güncelliğini ve ‘sır olma vasfını’ kaybetmiş sıradan/aleni bayat bir haber konusu olmayıp, güncelliğini ve gizliliğini muhafaza eden bilgiler içerdiği çok açıktır” denildi. Ortadoğu’yu şekillendirmek isteyen küresel güçlerin amacının dünya kamuoyunca bilindiği belirtilen kararda “Berberoğlu tarafından temin edilip Can Dündar’a verilen ve Dündar tarafından da daha evvel haber yapan gazeteden farklı olarak geniş bir kitleye ulaşan Cumhuriyet gazetesinin 29 Mayıs 2015 tarihli nüshasında yapılan haber” denilerek belgelerin Berberoğlu tarafından temin edildiği vurgulandı.