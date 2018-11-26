Yargıtaydan operasyon gibi karar

Emniyet müdüründen polisine, savcısından hakimine, katibinden mübaşirine kadar her aşmasını FETÖ’nün hazırladığı HÜDA PAR davasında Yargıtay kararını açıkladı. HÜDA PAR yöneticileri için istenen 6’şar yıl 3’er aylık hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcılarından Sait Şahin, Bahattin Temel, milletvekili adaylarından Fikret Gültekin’e yönelik başlayan davanın baştan sonra FETÖ tarafından hazırlandığının bilinmesine rağmen seçimlere kısa bir süre kala onanması tepkiyle karşılandı.

FETÖ ELİYLE HAZIRLANDI

Dava süreci 2011 yılında ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan FETÖ’cü savcı Hakan Karaali’nin talimatıyla başladı. Soruşturmayı FETÖ’cü TEM Müdürü Yurt Atayün yürüttü. FETÖ üyeleri emniyet müdürü ile savcının beraber hazırladığı iddianame yine başkan ve üyelerinin tamamı FETÖ’cü olan 11. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilerek dava açıldı. Tamamı FETÖ üyesi olan mahkemenin duruşma savcısı İsmail Tandoğan, başkanı Hadi Çağdır, üyeleri ise Mustafa Başer ve Mesut Özcan’dan oluşuyordu.

SAHTE İHBARLA BAŞLADI

FETÖ eseri davanın seçimlere kısa bir süre kala bu şekilde onaylanması operasyon olarak ifade edilirken HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi. 2011 yılı başında on yıllık tutukluluk süresi dolduğu için Hizbullah davasından yargılanan bazı şahısların tahliyesinin ardından süreci başlatıldığını hatırlatan Sağlam “Bu şahısların yurt dışına çıkmalarına yardımcı olanları bildiren imzasız sözde ihbar maillerinin emniyet birimlerine gönderildiği iddia edilerek operasyon yapıldı. Bu isimsiz ihbar mailleri gerekçe gösterilerek yapılan yargılama sonucunda ceza verildi” dedi.

KOMPLO KURULDU

Davanın her aşamasında FETÖ’nün bulunduğunu kaydeden Sağlam şunları söyledi: FETÖ’cü Emniyet mensuplarının hazırladığı fezleke iddianameye; İddianame de mahkeme kararı haline getirilmiştir. Dosyada bir yargılama yapılmamış, arkadaşlarımıza kurulan komplonun mahkûmiyetle sonuçlanması için hazırlanan senaryonun şekil şartları yerine getirilmiştir.