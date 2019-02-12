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'Yargıya güveni daha yükseklere çıkaracağız'

İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanlığı’nda yapılan seçimde yeniden başkan seçildi. 2020 yılına kadar görevini sürdürecek olan Cirit “Halkımızın güvenine layık olacağız” dedi.        

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Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucu tekrar Yargıtay Birinci Başkanlığı’na seçilen Cirit açıklamalarda bulundu. Başkan Cirit, yaş haddinin dolacağı 23 Mart 2020’ye kadar Büyük Genel Kurulun geniş katılımı ve desteğiyle yeniden seçildiğini belirtti. Görevde bulunduğu 4 yılda yargı, Yargıtay adına birçok olumlu işler yaptıklarını vurgulayan Cirit “Oldukça zor günler geçirdik. Özellikle 15 Temmuz 2016’daki yıkıcı, ülkemizi bölmeye ve işgale dayalı yapılan darbe hareketini burada Yargıtay Başkanı olarak deruhte ettim ve sonucunda bu mücadeleyi bütün milletimizle belli bir noktaya getirdik, başarı sağladık” diye konuştu.      

YARGI FETÖ’DEN ARINDIRILDI

Özellikle FETÖ’cülerin yargıda sağladıkları üstünlükten sonra, 2007-2013 yıllarında yargıya güven endeksinin yerlere düştüğünü ancak son yapılan araştırmalarda yeniden yükseklere doğru çıktığının görüldüğünü anlatan Cirit “Yargıya güveni daha da yükseklere çıkaracağız. Halkımızın güvenine layık olacağız” ifadelerini kullandı.      

 

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