Yarış kızışıyor! ''Türkiye modeli için parlamentoya baskı yapacağız''

AA 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:36 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:42

Irak'ın farklı etnik grupları barındıran özel bir yapıya sahip kenti Kerkük, genel seçimlerde Türkmenler, Kürtler ve Araplar arasında süren bir yarışa sahne oluyor.



"TÜRKİYE MODELİ İÇİN PARLAMENTOYA BASKI YAPACAĞIZ"

Uzun yıllardır siyasi ve ekonomik krizlerin devam ettiği Irak, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlere hazırlanırken Kerkük'te de yoğun bir propaganda dönemi yaşanıyor. "Küçük Irak" veya "Irak'ın mozaiği" gibi yakıştırmalar yapılan kadim kentin sokakları, çeşitli siyasi gruplar ve adaylarına ait afiş ve posterlerle donatılmış durumda.

Kerkük'ün merkezi ağırlıklı olarak mavi renkli Türkmen bayrakları ve adayların posterleriyle süslenirken, Kürtlerin ve Arapların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde de söz konusu etnik gruplara bağlı adayların posterleri öne çıkıyor.

Irak'ta 329 sandalyeli Meclisin 12 sandalyesi Kerkük için ayrıldı. Bu 12 sandalyenin 3'ü kadın kotasına tahsis edilirken, 1 sandalye de kentte yaşayan Hristiyan azınlığına verildi. Kerkük, yeni seçim yasasına göre Türkmen, Kürt ve Araplar arasında üç ayrı seçim bölgesine ayrıldı.

Türkmenler, bu seçime Kerkük ve ona bağlı bölgelerde tüm Türkmen siyasi partilerin katılımıyla oluşturulan "Birleşik Irak Türkmenler Listesi" adı altında 7 adayla katılıyor.

TÜRKMENLER, KERKÜK VALİLİĞİNE TALİP

Birleşik Irak Türkmenler Listesi'nden milletvekili adayı Ammar Kahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seçimde Türkmenlerin tek liste halinde birleşerek demokrasi yarışına girdiğini ve bu birleşmenin Türkmenleri güçlendireceğini söyledi.

Uzun yıllardır yolsuzluk ve kötü yönetim nedeniyle halk ile siyasiler arasında kaybolan güvenin seçimlere olumsuz yansıyacağını aktaran Kahya, şunları kaydetti:

"Irak'ın genelinde ve Kerkük'te hala elektrik kesintileri, işsizlik ve kötü belediye hizmetleri devam ediyor. Reform için yeni yasalar çıkarılmalı. Parlamento olarak kurulacak yeni hükümete baskı yapılarak yenilikler gerçekleştirilebilir. Irak'ta enerji kaynaklarının daha iyi değerlendirilmesi için Petrol Bakanlığı ile Elektrik Bakanlığı birleştirilerek Enerji Bakanlığı kurulmalı."

Kerkük'te 2003'ten bu yana valinin Kürt veya Araplardan seçildiğine işaret eden Kahya, Türkmenler olarak bu göreve talip olduklarını ve seçim sonrası kente bir Türkmen'in vali olmasını sağlayacaklarını söyledi.

IRAK'TA BELEDİYE HİZMETİNDE TÜRKİYE MODELİ UYGULANMALI

Kahya, "Her geçen gün daha da gerileyen Kerkük belediye hizmetleri sisteminde Türkiye'deki belediyecilik modelinin uygulanması için parlamentoya baskı yapacağız." dedi.

Birleşik Irak Türkmenler Listesi'nden milletvekili adayı Sevsen Ceddu da Irak'ta siyasi, ekonomi, sağlık, kalkınma ,eğitim ve güvenlik alanlarında ciddi reforma ihtiyacın olduğuna işaret ederek bu seçimlerin Türkmenler için önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Hayatının 20 yılını eğitim alanında hizmet vererek geçiren ve son olarak müfettişliğe kadar yükselen Ceddu, Irak'ın en çok eğitim alanında reforma ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

KDP'DEN KERKÜK İÇİN "ORTAK YÖNETİM" SÖYLEMİ

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisinden (KDP) milletvekili adayı Şahavan Abdullah ise parti olarak bu seçimlerde Irak genelinde hiçbir siyasi koalisyona girmediklerini ve tek parti olarak yarışacaklarını bildirdi.

"Kerkük'te Türkmen, Arap ve Kürtlerden oluşacak bir ortak yönetim Kerkük sorunu için en iyi çözüm olur." diyen Abdullah, Kerkük'teki siyasi sorunların ancak Kerküklüler arasında çözülebileceğini ifade etti.

Abdullah, şöyle devam etti:

"Kerkük'teki siyasi sorunlara ciddi çözümler gerekiyor. Siyasi taraflar arasındaki sorunun çözümü için Irak hükümeti ve IKBY'nin desteğine ihtiyacımız olabilir ancak hiç kimsenin müdahale etmesini istemiyoruz."

ARAP SEÇMENLERİN YOĞUN KATILIM GÖSTERMESİ BEKLENİYOR

Kerkük'te Arap Tashih Partisinin adayı Burhan Asi ise Arap seçmenlerin bu seçime yüksek katılım göstereceğinden umutlu olduğunu söyledi.

Asi, daha önce terör örgütü DEAŞ nedeniyle yaşanan olaylardan etkilenen kentin güneyindeki ve özellikle kırsal kesimindeki seçmenlerin, mevcut güvenli ortamın devam etmesi için sandığa gitmeyi tercih edeceğini dile getirdi.

Seçimlere herhangi bir şekilde şaibe karışmasından endişe ettiklerini kaydeden Asi, hükümetten bu konuda gereken önlemleri almasını istedi.

IRAK'TA GENEL SEÇİMLER İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Irak, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlere hazırlanıyor.

Bu seçimlerde 167 siyasi parti ve oluşuma bağlı 3 bin 249 aday yarışıyor. Söz konusu adayların 951'i kadın. 789'u bağımsızlardan oluşan adayların geri kalanı ise siyasi parti ve koalisyonların listesinden yarışa katılıyor.

IRAK'TAKİ ETNİK YAPILAR

Irak Anayasası'na göre ülke Arap ve Kürt olmak üzere iki resmi etnik yapıya sahip.

Resmi olmayan verilere göre, nüfusun yüzde 75-80'i Arap, yüzde 15-20'si ise Kürt.

Türkmenler ve diğerleri, ülke nüfusunun yüzde 5-7'lik kısmını oluşturduğu ifade edilse de Türkmen gruplar gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.