Yaşanan sessizliğe dikkat çektiler: Türkiye ile anlaşırlarsa bizim için kötü olur

Star.com.tr 04 Mart 2021 Perşembe 17:00 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 17:00

Mısır'ın, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurması ve ardından Bakan Çavuşoğlu'nun "Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" açıklaması Yunanistan'da endişeye neden olurken Yunan basını, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştüğü bilgisini verdi.

"MISIR'IN SESSİZLİĞİ ATİNA İÇİN İYİYE İŞARET DEĞİL"

İkili görüşmede enerji ve Doğu Akdeniz konularının konuşulduğunu belirten Yunan basını, Mısır'ın Türkiye'nin açıklamaları karşısında sessiz kalmasının Atina için iyiye işaret olmadığını ifade etti.

"MISIR'IN TÜRKİYE İLE ANLAŞMASI YUNANİSTAN'DA KRİZE NEDEN OLUR"

Mısır'ın Türkiye ile sınır belirleme anlaşması imzalamak için birçok nedeninin olduğunu yazan Yunan basını, "Eğer böyle bir anlaşma gerçekleşirse Yunanistan'da ciddi bir krize neden olacak. Mısır'ın bölgede kurulan (Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu) çok taraflı işbirliğine de gölge düşürecektir" ifadelerini kullandı.

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