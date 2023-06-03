Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı olarak atandı

Yeni kabinesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olarak görev yapacağını açıkladı.

1954 yılında Ardahan'da doğan Güler, teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında ise Muhabere Okulundan mezun olmuştur. Özgeçmişinde pek çok görev yeri bulunan Güler, kurmay subay olarak; 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekat Başkanlığı, 1988-1991 yıllarında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12'nci Piyade Tümen Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askerî Başdanışmanlığı Proje Subaylığı, 1997-1999 yılları arasında Napoli/İtalya'da konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcılığı, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Gnkur. Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

2001 yılında Tuğgeneralliğe terfi eden Güler, 2001-2003 yılları arasında 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Gnkur. MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2005 yılında tümgeneralliğe terfi eden Güler, 2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Güler, 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2013 Yüksek Askeri Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay İkinci Başkanlığı, 2016-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı, 2017-2018 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü. Orgeneral Yaşar Güler Cumhurbaşkanlığının 9 Temmuz 2018 tarihli kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmıştı.

TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyası'na sahip olan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesini açıklamasıyla birlikte yeni Milli Savunma Bakanı oldu. Demet Güler ile evli olan Orgeneral Yaşar Güler bir çocuk ve iki torun sahibidir ve İngilizce bilmektedir.