Yaşar Hacısalihoğlu: Bölgenin terörden arınmasının ilk sonucudur, daha da yaygınlaşacaktır

Batıdaki büyükşehirlerden aday çıkarmayarak Millet İttifakı’nın adaylarına destek veren ve bu bağlamda doğudaki il ve ilçelere odaklanan HDP, hiç beklemediği bir hezimete uğradı.

Konuyla ilgili olarak star.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendirmelerde bulunan Akşam gazetesi yazarı Yaşar Hacısalihoğlu, “Beka mücadelesi, doğu ve güneydoğuda yaşayan halk tarafından karşılık buldu. Bu bir başlangıçtır, zamanla daha da yaygınlaşacaktır.” diye konuştu.

“ZAMANLA DAHA DA YAYGINLAŞACAKTIR”

Bölgenin terör örgütünden arındıkça değişimin mutlaka yaşanacağını belirten Hacısalihoğlu, “Halk önce yaşam güvenliğini, daha sonra ekonomik güvenliğini ve refahını talep etti. Bunun ilk sonucudur ve son derece önemlidir. Ama bu bir başlangıçtır, zamanla daha da yaygınlaşacaktır.” dedi.

Cumhur İttifakı’nın her cenahtan oy aldığını ve aynı niteliğini koruduğunu dile getiren Yaşar Hacısalihoğlu, “Cumhur İttifakı bir hedef koymuştu ve bu yüzde 52 gibi bir oran esas alınıyordu. Bunu da bir önceki seçim olan 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile anlamlandırıyordu. Bu oranı yine yakaladığını görüyoruz.” sözlerini kullandı.

“DOĞU VE GÜNEYDOĞUDAKİ HALK, BEKA MÜCADELESİNİ ÇOK İYİ ANLADI”

31 Mart yerel seçimlerinde güneydoğu ve doğu illerinde önemli bir değişimin sandığa yansıdığını belirten Hacısalihoğlu, “Burada büyük bir değişim gördük. Bunun en bariz örneği; Şırnak’tır, yine Ağrı, Muş, Bitlis gibi. Önceki seçimlerde HDP’nin yüksek oylarla aldığı yerel yönetimler açısından önemli şehirlerdir. Burada en önemlisi Cumhur İttifakı’nın ‘Türkiye’nin büyük bir beka mücadelesi verdiğini ve küresel şer odaklarının saldırılarına karşı topyekûn mücadele içerisinde olduğunu’ açıklamasıydı. Bu, özellikle güneydoğu ve doğuda yaşayan halkın çok daha iyi anlayabileceği bir dildi ve bunu anladıklarını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“HALK BU ACILARI BİR KEZ DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİ”

Geçmişte halkın terör örgütünün baskısı yüzünde ortaya özgür irade koyamadığını söyleyen Hacısalihoğlu, “Hendek teröründe yaşanılan sıkıntılar, 11-12 yaşındaki çocukları kaçırarak onları hendek teröründe kullandılar. Halk bu acıları bir kez daha yaşamak istemedi. O dönemdeki kamu düzenlerindeki yetersizlikleri ve birçok belediyenin terör örgütü şubesi gibi çalıştığını, yörede yaşayan halk gördü. Kayyumlar büyük ölçüde halkın ihtiyaç duyduğu ve hizmete susamışlığını giderecek büyük bir dönüşüme imza attı.” şeklinde konuştu.

“PKK İLE BAĞINI KESMEYENLER, BUGÜN CHP’NİN SIRTINDADIR”

CHP’nin siyasi ve ideolojik olarak HDP’yi yönetenlerin siyasi yükünü üstlendiğine dikkat çeken Hacısalihoğlu, “Geldiğimiz nokta çok açıktır. Bugün PKK terör örgütüyle bağını kesmeyenler ve o dilin kavramları bugün CHP’nin sırtındadır. Yine hendek teröründe olduğu gibi siyasi duruşları ve sosyal medyadaki mesajları, bütün bunlar adeta PKK’nın lügatinden çıkmış olan sözcükleri olağanlaştıran bir yaklaşım sergiliyordu. Bu siyasi yükü CHP’nin nasıl sırtlayacağını göreceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.