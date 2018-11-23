Yasin Börü katledilirken AİHM üyeleri neredeydi? 

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Selahattin Demirtaş’ın talimatıyla Yasin Börü ve arkadaşları katledilirken AİHM üyeleri neredeydi?” diyerek tepki gösterdi

HUKUKU KATLETTİ

Sözen, yaptığı açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiği yönündeki kararını kınadıklarını belirtti. Kararın siyasi bir karar olduğunu belirten Sözen şöyle konuştu: 6-7 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş’ın verdiği talimatlarla sokakları kan gölüne çevirenler Yasin Börü ve arkadaşlarını hunharca şehit etmiştir. Yasin Börü ve arkadaşlarının gencecik yaşta hayatlarına son verilirken, yaşama hakları elinden alınırken AİHM üyeleri neredeydi? Türkiye’de PKK terör örgütü on binlerce insanımızı şehit ederken AİHM’nin PKK üyeleri aleyhine bir karar verdiğini gören olmuş mu? Doğu Güneydoğu’da PKK tarafından yıllarca masum çocuklar, kundaktaki isimsiz bebekler, kadınlar, yaşlılar katledilirken AİHM neredeydi? AİHM bu masum insanların aileleri lehine bir tek karar verdi mi? AİHM bu kararı ile hukuku katletmiştir.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

AİHM’in bir kez daha tarafsızlığını yitirdiğini aktaran Sözen, davanın tarafları terör örgütlerine destek veren irtibatlı ve iltisaklı kişiler olduğunda AİHM’in genelde bu tür başvurularda Türkiye aleyhine kararlar verdiğine dikkati çekti. AİHM’in terör örgütlerine çanak tuttuğunu dile getiren Sözen, şunları söyledi: Bu karara imza atan AİHM kendinde içişlerimize karışma küstahlığını göstererek ülkemizdeki siyaseti dizayn etme amacını gütmektedir. Başkanımız dik bir duruş göstererek karara tepki göstermiş, kararı tanımadıklarını beyan etmiş ve şehit ailelerimize net bir şekilde sahip çıkmıştır. Bu dik duruşundan dolayı teşekkür ediyoruz.