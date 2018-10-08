Yasin Börü ve arkadaşları dualarla anıldı 

Şehitler Kervanı Platformu’nun düzenlediği etkinlikte, PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz ve Hüseyin Dakak, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’ndaki kabirleri başında okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla anıldı. Etkinlikte konuşan Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik, 6-7 Ekim olaylarının unutulmaması gereken acı bir olay olduğunu söyledi. Terör örgütü PKK’nın kurulduğu günden bu yana Kürtlere kan ve zulümden başka bir şey sunmadığını belirten Çelik şunları söyledi: Mazlum gençlerimizi vahşi bir şekilde katleden PKK ve yandaşları ve onları sokağa çağıran azmettiricileri kıyamet gününe kadar lanetle anılacak.