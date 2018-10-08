Yasin Börü ve arkadaşları dualarla anıldı
HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014’te Ayn el-Arap bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde katledilen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı.
Şehitler Kervanı Platformu’nun düzenlediği etkinlikte, PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz ve Hüseyin Dakak, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’ndaki kabirleri başında okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla anıldı. Etkinlikte konuşan Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik, 6-7 Ekim olaylarının unutulmaması gereken acı bir olay olduğunu söyledi. Terör örgütü PKK’nın kurulduğu günden bu yana Kürtlere kan ve zulümden başka bir şey sunmadığını belirten Çelik şunları söyledi: Mazlum gençlerimizi vahşi bir şekilde katleden PKK ve yandaşları ve onları sokağa çağıran azmettiricileri kıyamet gününe kadar lanetle anılacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.