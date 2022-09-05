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Politika

Yavaş ve İmamoğlu'na veto! Kılıçdaroğlu sinyali verdi

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masada kendi ismi üzerinde anlaşılırsa aday olmaya hazır olduğunu açıkladı. Öte yandan Kılıçdaroğlu açıklamaları sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun muhtemel adaylığının üzerini bir kez daha çizdi.

5 Eylül 2022 Pazartesi 11:02 - Güncelleme:
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Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu. Ancak 6'lı masa bir aday üzerinde hala uzlaşmış değil. Masada adaylık için çatlak sesler çıkmasına rağmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta adaylık sinyalleri vermeye devam ediyor.

Daha önce yaptığı açıklamada "Masadan benim ismimin çıkacağına inanıyorum. Bir sorun yaşanmaz..." diyen Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında yine adaylığı için sinyaller verdi.

6'LI MASA UZLAŞIRSA BEN ADAYIM

Kılıçdaroğlu canlı yayında, altılı masanın kendi ismi üzerinde uzlaşması durumunda Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya, "Hazırım. Zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" cevabını verdi.

MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU YİNE VETO ETTİ

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin de çarpıcı mesajlar verdi. İki isminde kendi alanlarında başarılı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şikayet etmeden yollarına devam etsinler. Bu başarılarını pekiştirmeleri ve büyütmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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