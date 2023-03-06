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Politika

Yavaş ve İmamoğlu'ndan İYİ Parti çıkarması! Akşener'den Millet İttifakı'na yeni öneri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masaya dönüş formülü arayışında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü, iki başkana cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisinin iletildiğini duyurdu. İmamoğlu ve Yavaş'ın İYİ Parti'ye ziyaretinin ardından Millet İttifakı toplantısı 1 saat ertelendi.

6 Mart 2023 Pazartesi 13:42 - Güncelleme:
Yavaş ve İmamoğlu'ndan İYİ Parti çıkarması! Akşener'den Millet İttifakı'na yeni öneri
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Millet İttifakı bugün cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.

Saat 14.00'te yapılacak toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bekleniyor.

İYİ Parti'yi masaya döndürmek için formül arayışları da devam ediyor. Bugün sürpriz bir gelişme yaşanabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasının ardından; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak isimlerinin açıklanabileceği iddia edildi.

İmamoğlu ve Yavaş'ın İYİ Parti genel merkezine ziyarette bulunması iddiaları güçlendirdi. Görüşme sonrası iki başkan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, 'Bugün bu ziyaretimizi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bilgisi ile gerçekleştirdik. Biz Türkiyemizin depremle birlikte zor günler geçirdiğini ve milletimizin geleceği için de altılı masanın önemli olduğunun bilincindeyiz, bu yüzden de bugün buradayız.' dedi.

Yavaş ise 'Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Önümüzde seçim var ve mileltimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusuzudur. Bizde bugün bunun için bir araya geldik.' ifadelerini kullandı.

AKŞENER KURMAYLARIYLA GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti cephesinde de hareketlilik var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle bir araya geldi.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ KÜRŞAT ZORLU'DAN AÇIKLAMA

Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, "Her iki belediye başkanımıza cumhurbaşkanının yetkili icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisi iletilmiştir. Genel başkanımız, sayın Kılıçdaroğlu'na da bu öneriyi iletecektir." dedi.

5'Lİ MASANIN TOPLANTISI 1 SAAT ERTELENDİ

İmamoğlu ve Yavaş'ın İYİ Parti'ye ziyaretinin ardından Millet İttifakı toplantısı 1 saat ertelendi.

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