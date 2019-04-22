Yavuz: Seçimin sonucunu etkileyecek haller olacak 

‘Bizim açımızdan sunmamız gereken bütün belge ve bilgiyi YSK’ya sunmuş olduk’ diyen Yavuz, “Bundan sonra YSK toplanacak ve görüşmeye başlayacak. Bizim aldığımız duyumlara göre bugün görüşmeye başlayacak. Ama bu olmazsa olmaz değil. Bugün olmaz yarın olur. Muhtemeldir ki bugünden sonra her an başlar. Ne kadar sürüp sürmeyeceği YSK’nın bizim ileri sürdüğümüz delillerin hangi birine bel bağlayıp bağlamayacağı ile alakalıdır” dedi.

OYLARIN PEŞİNDEYİZ

Yavuz, “Kesinlikle seçimin sonucuna etki edecek olaylar ve haller olacak. Var mı? Var. YSK neyi inceleyip karar vermiş? İyice bir şüphe olduğunda karar verir. 16 bin oy değiştirmiş. Sandığa giren çıkmamış. Biz sandığa giden oyların hak olarak nereye gittiğinin peşindeyiz” diye konuştu.