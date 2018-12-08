Yemen için 90 bin camiden yardım toplandı

Erbaş vaazında, İslam’ın barış, kardeşlik, huzur demek olduğunu belirtti ve daha sonra Yemen’deki kardeşlerimizi maddi ve manevi yalnız bırakılmamasını vurguladı.

HEP SÖMÜRÜLDÜLER

Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama bugün bakıyoruz ki sömürgeciler gittikleri yeri hep sömürmek için gitmişler, fitne, tefrika yaymışlar ve oralara hakim olmuşlar, 150 seneden bu yana İslam dünyasında fitne ve tefrika çıkararak emellerine ulaşmaya çalışmışlardır. Dün Irak’ta büyük bir fitne çıkardılar ve 1 milyon Iraklı kardeşimizi, Müslüman kardeşimizi hangi mezhepten, olursa olsun yerlerinden, yurtlarından etmişler ve onlara Anadolu toprakları, sizler, hepimiz ensar olmuşuz. İşte bugün Yemen’de 30 milyon Yemenli kardeşimizi çeşitli fitnelerle, birbirine düşürmüşler ve 11 milyon insan şu anda açlıktan, susuzluktan, hastalıktan ölümle yüz yüze bırakılmış durumda. 90 bin camiden Yemenli kardeşlerimiz için yardım topluyoruz.”