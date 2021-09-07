Yeni anlaşmalar imzalandı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 250 milyon dolar

7 Eylül 2021 Salı 19:14 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 19:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Afrika'nın daha iyi bir kıta vizyonunu paylaşıyoruz. Kıtanın sorunlarına en gerçekçi çözümlerin yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından bulunacağına inanıyoruz. Afrika'yla ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde 28 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Kıtayla ilişkilerimizde yakaladığımız bu güçlü ivmeyi çok daha ileriye taşıyacağız. 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'ni de ele aldık. Hazırlık sürecimizi yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Tshisekedi'nin bu ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum.

İş adamlarımız arasında yeni bir süreci başlatalım diye konuştuk. Şu andaki ticaret hacmi iki ülkeyi yansıtacak bir ticaret hacmi değil. İlk etapta 250 milyon dolarlık bir ticaret hacmi belirleyelim dedik. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne iadeiziyaret yapacağız.

(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) En baştan itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin açıklamaları:

Bizler burada Türkiye'de kasım ayının 2. yarısında Türkiye Afrika Zirvesi'ni düzenleme konusunu ele aldık.