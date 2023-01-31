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Politika

Yeni Azerbaycan Partisi Gençler Birliği heyetinden AK Parti'ye ziyaret

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Gençler Birliği heyeti, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığını ziyaret etti.

AA31 Ocak 2023 Salı 11:22 - Güncelleme:
Yeni Azerbaycan Partisi Gençler Birliği heyetinden AK Parti'ye ziyaret
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Parti genel merkezindeki görüşmede, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, kardeş ülkenin gençlerinin bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın gençleriyle her zaman ilişkileri güçlü tutma gayretinde olduklarını belirten İnan, 14 Mayıs'tan sonra Türk dünyasındaki gençler arasındaki bağı daha da güçlendirecek çalışmalar yapacaklarını anlattı.

Türkiye ve Azerbaycan gençleri arasındaki ilişkiyi "tek gençlik iki devlet" diye tanımlayan İnan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın haklı davasına her zaman destek olmuş ve biz gençlere de mütemadiyen birlik olmamız gerektiğini öğütlemiştir. Bu öğüdün bir gereği olarak, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirecek, Türk ve Azerbaycan bayraklarını gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz."

Partisinin gençlik kollarının Türkiye'deki en büyük gençlik yapılanması olduğunu anımsatan İnan, "Her seçimde olduğu gibi yine gençlerin en çok teveccüh gösterdiği lider Recep Tayyip Erdoğan, parti ise AK Parti olacaktır." ifadelerini kullandı.

İnan, sözlerini Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Türk dünyasının gençleri arasındaki iletişimi ve gönül bağını güçlendirerek sürdüreceklerini belirterek tamamladı.

İnan'a misafirperverlikleri için teşekkür eden YAP Gençler Birliği Başkanı Bahtiyar İslamov, Azerbaycan ile Türkiye arasında kardeşliğin güçlenerek süreceğini söyledi.

İnan ve ekibine 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde başarılar dileyen İslamov, iki gün Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve AK Parti ile temaslarını sürdürecekleri bilgisini paylaştı.

  • Yeni Azerbaycan Partisi Gençler Birliği
  • AK Parti
  • Eyyüp Kadir İnan

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