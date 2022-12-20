Yeni başkandan açıklama: Türkiye'nin milli güvenlik meselesi bizim kırmızı çizgimiz

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde 15 Aralık'ta düzenlenen 6. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda Suriye Türkmen Meclisinin yeni başkanı seçilen Türkhan, AA muhabirine konuştu.

Türkhan, Kurul toplantısının, Meclis'in 10. yıl dönümde "başarılı" bir şekilde yapıldığının altını çizerek "Allah, tüm Türkmenlerden razı olsun. Yapılan seçimde yeni yönetim kurulumuzu ve yeni başkanımızı seçtik. En ufak bir aksaklık çıkmadan alnımızın akıyla bu seçimi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Türkhan, Suriye konusunda yakın zamanda yeni gelişmelerin olabileceğini ifade etti.

Suriye Türkmen Meclisinin Suriye muhalefetinin bir parçası olduğunu belirten Türkhan, "2016 yılından sonra Meclis olarak Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri Ulusal Koalisyonuna (SMDK) katıldık. SMDK'de kurucu Türkmen arkadaşlarımız oldu. Arkadaşlarımız çalışıyor." diye konuştu.

Hedeflerinin Esed rejiminin zulmünü masadan kaldırmak olduğunu kaydeden Türkhan, uluslararası toplumun Suriye konusuna bakışının ve tutumunun eskiye kıyasla çok değiştiğinin vurguladı.

- "SİYASİ ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"



Türkhan, "Hem meclis olarak hem de muhalefet olarak isteklerimiz belli. Birleşmiş Milletlerin kararlarının uygulanmasını istiyoruz. (Siyasi çözüme yönelik alınan) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı var örneğin. Ancak bu kararları uygulatmıyorlar. İnşallah mücadele edeceğiz." dedi.

Suriye Türkmenlerinin ülkedeki Araplar ve Kürtlerle siyasi çözüm konusunda hemfikir olduğunun altını çizen Türkmen Meclisi Başkanı, "Türkmenler olarak Suriye toprak bütünlüğü ve siyasi çözümden yanayız hep." ifadesini kullandı.

Türkhan, Esed rejiminin Suriye'de sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı.

BMGK'nin, Aralık 2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı karar, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; 2 yıl içerisinde bir "birlik hükümeti" kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesine çağrı yapıyor.

- "TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİK KONUSU, TÜRKMENLERİN DE KIRMIZI ÇİZGİSİNDEN BİRİDİR"

Türkiye'nin, Suriye'de güvenli bölgeleri tamamlama konusunda attığı tüm adımlara destek verdiklerini vurgulayan Türkhan, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlama konusunda haklı olduğunu söyledi.

Türkiye'yi ana vatan olarak gördüklerini ifade eden Türkhan, "Türkiye'nin milli güvenlik konusu, Türkmenlerin de kırmızı çizgisinden biridir. Türkiye'nin milli sınırlarının korunmasında hemfikiriz, beraberiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Suriye'de terörden arındırdığı bölgeleri "insanların nefes aldığı yer" olarak gördüklerini dile getiren Türkhan, Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkhan, Türkiye'nin her zaman zulme karşı olduğunu belirterek Suriye'de, Türk askerleriyle Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının teröre karşı beraber mücadele ettiklerini anımsattı.

15 Aralık 2012'de kurulan Suriye Türkmen Meclisi, SMDK çatısı altında yer alıyor.