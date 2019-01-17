'Yeni bir hizmet dönemi başlıyor'

Özhaseki, Ankara’nın turizmden en az istifade eden başkentlerden biri olduğuna dikkati çekerek, “Burada sağlık, termal, doğa ve inanç turizmi olur. Bunların da yolları var. Benden önce yapıldı ama şimdi yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir anlayış ve mantıkla yepyeni bir hizmet dönemi başlıyor” dedi.

MUTLULUK DUYARIZ

Öte yandan Özhaseki, Öğrencilere yönelik toplu taşıma ücretinin tam bilet fiyatının yarısı kadar olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Öğrencilerin yoğun olduğu bir kentteyiz. 17 üniversite, 199 bin kayıtlı öğrenci var. Şu anda 2.5 lira tam bilet fiyatı var, 1.75 öğrenci fiyatı var. Bunu yarıya düşürmek doğru diye düşünüyorum.”