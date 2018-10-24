Yeni bir tacize asla izin yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AA Editör Masası’na konuk oldu. Gündeme ilişkin sorulara cevap veren Akar, Doğu Akdeniz’de “Bir oldubittiye asla müsaade etmeyeceğiz” diyerek kararlılık mesajı verdi. “Yunanistan’ın kara sularını 12 mile çıkartma girişimine” ilişkin Akar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de bu konudaki tutumunun çok açık ve net olduğunu söyledi. Akar, 8 Haziran 1995’te TBMM’de onaylanan karara atıfta bulunarak “Herhangi bir şekilde birbirimizin haklarına tecavüz edilmemesi, anlaşmalara saygı gösterilmesi ve aklıselimin hakim olması dileğimiz ve temennimiz. Herhangi bir şekilde anlaşmalara, uluslararası hukuka aykırı, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de buna karşı ne yapacağımız açık ve net bellidir. Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Aklıselimin hakim olmasını diliyorum.”

İMKAN VE İHTİMALİ YOK

Doğu Akdeniz’deki arama çalışmalarına başlayan Barbaros Hayrettin Paşa gemisini Yunan savaş gemisinin taciz etmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca engellenmesi hatırlatılması ve bölgede oluşabilecek olası gerginliklere karşı Akar “Türkiye’nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirleri alırız, aldık” dedi ve ekledi: Şu anda bölgede bizim Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Bizim bölgedeki savaş gemilerimiz gerekli korumayı sağlamaktadırlar. Herhangi bir şekilde yeni bir tacize, oradaki çalışmalarımıza herhangi bir müdahaleye müsaade etmeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Burada kaynakların adil bir şekilde paylaşılmasından yanayız. Bu konuda varılan anlaşmalar var, bunların gerçekleştirilmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve KKTC’nin yer almadığı hiçbir projenin bu bölgede başarı olmasının imkan ve ihtimali yok.

AFRİN’DEYİZ EGE’DEYİZ

Akar, şubat ayında kuvvet komutanlarıyla kritik bölgelerde denetim ve incelemelerde bulunup “Hem Afrin’de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege’yi kontrol edebilecek güce sahibiz” yönünde verdiği mesajın anımsatılması üzerine şunları kaydetti: Silahlı Kuvvetlerimizin öncelikle caydırıcı olması konusunda gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bir taraftan terörle mücadele yurt dışında Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde devam, diğer taraftan da ‘mavi vatan’ dediğimiz takriben 430 bin kilometrekarelik deniz alanımızda sürdürüyoruz.

GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK