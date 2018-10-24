Yeni bir tacize asla izin yok
Doğu Akdeniz’de Türk sismik araştırma gemisi Barbaros’u taciz ederek gerginlik yaratan Yunanistan’a Savunma Bakanı Hulusi Akar sert tepki gösterdi. Akar “Türkiye ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini koruyacağız” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AA Editör Masası’na konuk oldu. Gündeme ilişkin sorulara cevap veren Akar, Doğu Akdeniz’de “Bir oldubittiye asla müsaade etmeyeceğiz” diyerek kararlılık mesajı verdi. “Yunanistan’ın kara sularını 12 mile çıkartma girişimine” ilişkin Akar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de bu konudaki tutumunun çok açık ve net olduğunu söyledi. Akar, 8 Haziran 1995’te TBMM’de onaylanan karara atıfta bulunarak “Herhangi bir şekilde birbirimizin haklarına tecavüz edilmemesi, anlaşmalara saygı gösterilmesi ve aklıselimin hakim olması dileğimiz ve temennimiz. Herhangi bir şekilde anlaşmalara, uluslararası hukuka aykırı, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de buna karşı ne yapacağımız açık ve net bellidir. Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Aklıselimin hakim olmasını diliyorum.”
İMKAN VE İHTİMALİ YOK
Doğu Akdeniz’deki arama çalışmalarına başlayan Barbaros Hayrettin Paşa gemisini Yunan savaş gemisinin taciz etmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca engellenmesi hatırlatılması ve bölgede oluşabilecek olası gerginliklere karşı Akar “Türkiye’nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirleri alırız, aldık” dedi ve ekledi: Şu anda bölgede bizim Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Bizim bölgedeki savaş gemilerimiz gerekli korumayı sağlamaktadırlar. Herhangi bir şekilde yeni bir tacize, oradaki çalışmalarımıza herhangi bir müdahaleye müsaade etmeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Burada kaynakların adil bir şekilde paylaşılmasından yanayız. Bu konuda varılan anlaşmalar var, bunların gerçekleştirilmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve KKTC’nin yer almadığı hiçbir projenin bu bölgede başarı olmasının imkan ve ihtimali yok.
AFRİN’DEYİZ EGE’DEYİZ
Akar, şubat ayında kuvvet komutanlarıyla kritik bölgelerde denetim ve incelemelerde bulunup “Hem Afrin’de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege’yi kontrol edebilecek güce sahibiz” yönünde verdiği mesajın anımsatılması üzerine şunları kaydetti: Silahlı Kuvvetlerimizin öncelikle caydırıcı olması konusunda gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bir taraftan terörle mücadele yurt dışında Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde devam, diğer taraftan da ‘mavi vatan’ dediğimiz takriben 430 bin kilometrekarelik deniz alanımızda sürdürüyoruz.
GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK
Akar, Barbaros Hayreddin Paşa gemisini taciz eden savaş gemisinin fotoğrafını göstererek “Herhangi bir şekilde ikinci bir kez tekraren oradaki araştırma gemimizin tacizine asla müsaade etmeyeceğiz. Gerekli terdbirleri aldık. Buradaki gerek Türkiye Cumhuriyeti devletinin gerekse KKTC’nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz” dedi.
AKDENİZ’DE ÇİPRAS ‘6 MİL’ GERİ ÇEKİLDİ
Yunan haber ajansının edindiği bilgilere göre Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras’ın Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği toplantıda karasularının genişletilmesi planı ve Türkiye ile ilişkiler ele alındı. Çipras, Akdeniz’de bazı bölgelerde karasularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin hazırlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini durdurarak, yasa tasarısı olarak meclise getirilmesine karar verdi.Diğer taraftan Dışişleri Bakanlığı, Balkanlar, Türkiye ve Kıbrıs’a ilişkin konuların doğrudan Çipras’a bağlı olacağı belirtildi. İstifa eden Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, ülkesinin karasularını Mora ve Girit arasındaki Antikithira adası ve iki diğer bölgede 6 milden 12 mile çıkarılması yönünde kararname hazırlandığını söylemişti. Çipras’ın bu kararı geri adım olarak değerlendirildi.
AKAR UYARMIŞTI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Anlaşmalarımız var. Uluslararası teamüller var. Karşılıklı ekonomik faaliyetlerimiz var. NATO içinde müttefikiz. Ortak düşmanlarımız var. Bizlere karşı tehdit ve riskler var. Bunların hepsini değerlendirmek suretiyle aklıselimle hareket etmelerini bekliyorum” dedi.
Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, ülkesinin karasularının 6 milden 12 mile çıkarılmasına yönelik hazırlıklara ilişkin “Yunanistan, ulusal egemenliğinden kaynaklanan hiçbir hakkını kimseyle müzakere etmeyecek. Sonrasında, tabii ki görüş ayrılıkları olursa, diyalog yoluyla, farklılıkları anlayarak barışçıl bir çözüm için müzakere edeceğiz” ifadesi ni kullandı.
Ağır silahlar çekildi
Akar, daha önce gerginliği azaltma bölgesi olarak sunulan üç bölgenin rejim tarafından bir şekilde işgal edildiğine değinerek, şu bilgileri paylaştı: Aynı şeyin İdlib’in, 4 milyon masum insanın başına gelmemesi için çalışıyoruz. Soçi’de varılan anlaşma çerçevesinde 15-20 kilometrelik koridorda 10 Ekim’e kadar ağır silahların tamamına yakını çekildi. Ateşkes ihlalleri şu anda yüzde 90 oranında azaldı. Ayrıca radikal unsurların da 15 Ekim’e kadar çekilmesi konusunda mutabakata varıldı.
Çukura gömülür
Kazılan çukurlar meselesinin PKK/YPG terör örgütünün uyguladığı bir taktik olduğuna değinen Bakan Akar, terör örgütünün aynı şekilde Afrin’de de kazdıkları çukurlara gömüldüğünü belirterek, şöyle devam etti: Tekraren, ısrarla bu faaliyetlerini Münbiç’te de tekrarlıyorlar. Konuyu yakinen takip ediyoruz. Hiçbir şekilde Türkiye’nin güneyinde terör koridoruna asla ve kat’a müsaade etmeyeceğiz. O çukurlara gömülecekler. Afrin’de de 5 bine varan teröristin etkisiz hale getirildiğine. Fırat Kalkanı Harekatı’nda 2 bin kilometreye varan alanı teröristlerden temizledik, 3 bin radikal DEAŞ teröristi orada etkisiz hale getirildi.
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