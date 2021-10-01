Yeni dönem için geri sayım! Türkiye, Almanya'ya baskı kuracak

Türkiye Gazetesi 1 Ekim 2021 Cuma 08:46 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 08:46

Almanya'da gerçekleşen federal seçimlerle 16 senelik Angela Merkel döneminin sona ermesinin ardından Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Ankara-Berlin hattında, özellikle siyasi meselelerde çözüm bekleyen birçok konu bulunsa da ekonomik anlamda yeni iş birliği kapısı da aralanmış olacak.

Seçimlerden birinci çıkan, Olaf Scholz'un başbakan adayı olduğu Sosyal Demokrat Parti'nin, oylarını artıran Hür Demokrat Parti ve Yeşiller ile muhtemel bir koalisyon kurması öngörülüyor.

YENİ HÜKÜMETLE EKONOMİK İLİŞKİLER SÜRECEK

Almanya ile Türkiye arasında son 10 yılda birçok siyasi gerilim yaşanmasına rağmen, iki ülke arasında ekonomik ilişkiler gelişmeye devam etti. Türkiye'de 7 bin 400'ü aşkın Alman sermayeli şirket faaliyet gösterirken, 2020'de iki ülke arasındaki ticaret hacmi 36,6 milyar avro olarak gerçekleşti. Yeni Alman hükümeti ile Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin ivme kazanacağına ve karşılıklı yatırımların devam edeceğine işaret ediliyor.

GÖÇ DALGASI GÜNDEMDE

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Almanya'da yeni kurulacak koalisyon hükümetinin düzensiz göçle mücadele ve güvenlik konularında Türkiye ile yakın iş birliğini sürdürmesi bekleniyor. Suriye'nin yanı sıra ABD'nin Afganistan'da çekilmesi ve Taliban'ın yeniden kontrolü ele geçirmesinin ardından bölgeden yeni bir göç dalgası beklenirken, bu konuda iki ülkenin yoğun bir mesai harcayacağı belirtiliyor. Bir süredir gündeme gelen Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi de iki ülkenin dosyasındaki önemli başlıklardan. Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi durumunda Almanya ile ticaret hacminin kısa sürede 50 milyar avroya yükselmesi bekleniyor.

KIRMIZI ÇİZGİ PKK

PKK ve FETÖ'nün Almanya'daki faaliyetleri de önümüzdeki dönemde ele alınacak diğer bir konu. Almanya'nın, FETÖ ve PKK faaliyetlerini engellememesi, aksine bu iki örgütün faaliyetlerine zaman zaman destek çıkması Türkiye'yi rahatsız ediyor. Ankara'nın terör örgütleri konusunda hassasiyet, beklenti ve kırmızı çizgilerini yeni kurulacak Alman hükümetine ileteceği ve terör konusunda Berlin'e baskı kuracağı ifade ediliyor.