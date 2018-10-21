Yeni dönem müjdesi
Başkan Erdoğan etnik ayrımcılığa karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi: Baskı ve korkudan başka vaadi olmayanların devrini kapatmaya hazır mısınız? Gelin evlatlarımıza huzurlu gelecek inşa edelim.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Diyarbakır Stadyumu’nda konuştu. Erdoğan “Diyarbakır tarihi boyunca öncü olmuş, gelin yeni dönemin müjdesini yine Diyarbakır’dan verelim. Ey Diyarbekir, sana acıdan, kandan ve göz yaşından başka bir şey vermeyenlerin dönemine son vermeye hazır mısın? Sana zulümden, baskıdan ve korkudan başka bir vaadi olmayanların devrini kapatmaya hazır mısın?” ifadelerini kullandı.
DEĞİŞEN YÜZÜ OLACAK
Erdoğan şunları söyledi: “Diyarbakır Gençlik Festivali’nin bölgemiz, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, Diyarbakır Valiliğimizi, Okçular Vakfımızı tebrik ediyorum. Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleştirilen gençlik festivalinin Ekim ayında Diyarbakır’da tekrarlanıyor olmasını anlamlı bir tercih olarak görüyorum. sanat, kültür, eğlence ve daha çok etkinliğin içinde yer aldığı bu festivalin, Diyarbakır’ın değişen yüzü olacağına inanıyorum. Bizim Diyarbakır sevgimiz öyle lafta değildir. Biz Diyarbakır’ı istismar etmek değil, imar etmek için, huzura kavuşturmak için çalışıyoruz. Bu yıl üçüncü defa Diyarbakır’a geliyor, sizlerle kucaklaşıyoruz.”
HER MESELE TAKİPTE
“Diyarbakır’ın her meselesini takip ediyoruz. Hele konu Diyarbakırlı gençlerimiz olduğunda elimizde ne gelirse yapmayı boynumuzun borcu olarak kabul ediyoruz. Bugün burada gençlerimizle birlikte olmanın gücümüze güç kattığını, mücadele azmimizi bilediğini hissediyoruz. Çünkü biz bugün burada karşımızda Selahaddin Eyyubi’nin torunlarını görüyoruz. Biz burada Fatih’in evlatlarını görüyoruz. Çünkü biz, bugün burada karşımızda Asım’ın neslini görüyoruz. Çünkü biz burada karşımızda, ‘zaman bendedir ve mekan bana emanettir’ şuurundaki bir gençlik görüyoruz.”
BU GENÇLİK GELECEĞİMİZ
“Bu gençlik ki peygamberlerin, sahabelerin, kültür sanat insanlarının şehri Diyarbakır’ın ve ülkemizin geleceğidir. Bu gençlik ki umudumuz, ümidimiz her şeyimizdir. Gençler Diyarbakır’ın ve 80 vilayetimizin tüm gençleri bu büyük sorumluluğu üstlenmeye hazır mıyız? Kendimizi her alanda en iyi şekilde yetiştirmeye hazır mıyız? Bayrağımızı indirmek, ezanımızı susturmak, istikbalimizi karartmak isteyenlere günlerini göstermeye hazır mıyız? Bu ülkenin hepsini, 81 milyonun tamamını kucaklayarak yolumuza devam etmeye hazır mıyız?”
ÇOK ÖNEMLİ MESAFELER
“Bu gençlik yanımızda oldukça ulaşamayacağımız hedef, galip gelemeyeceğimiz mücadele yoktur. Bir ülkenin kuruluşu ve geleceği kılıçla, kalemin ucundadır. Kılıcınız keskin olacak ki vatanınıza göz dikenlere fırsat vermeyesiniz. Kaleminiz güçlü olacak ki nesillerinizi geleceğe hazırlayabilesiniz. Türkiye, hem kendini savunmanın hem geleceği inşa etmenin çabası içindedir. Her iki konuda da çok önemli mesafe kat ettik. Bundan birkaç yıl önce kimi şehirlerimizde bazı mahallelerde çukurlar kazarak, ülkemizin geleceğini oraya gömmek istediler. Biz de bu abideleri diktik. Onlar çukur kazdılar, biz ise bu abideleri diktik. Diyarbakır halkı devletinin yanında dimdik durdu ve teröristleri hüsrana uğrattı. Sınırlarımız içinde başaramadıklarını dışarda yapmaya çalıştılar. Ona da izin vermedik. Bölgemiz üzerinde hain emelleri olanların maşalığını yaparak bu halka hizmet edilemez. Adı ve iddiaları ne olursa olsun, tüm terör örgütlerinin ipinin ucu aynı yere çıkar. Benliklerini 1 dolara Amerika’daki şarlatana satan FETÖ’cüler ve islam adına Müslümanları katleden DEAŞ’lılar ile, kendi ülkesine kurşun sıkan bölücü teröristlerin hiçbir farkı yoktur. Dinimizin değerlerini istismar ederek, Kürt kardeşlerimizin adını istismar ederek savaş açanların gerisindeki silüet aynıdır. Türküyle, kürdüyle, lazıyla, çerkeziyle, süryanisiyle, arabıyla, balkan veya Kafkas göçmeniyle vatandaşımızın tek bir devleti vardır, o da Türkiye Cumhuriyeti’dir.”
Başkan Erdoğan, Diyarbakır Surları’nda incelemelerde bulundu.
TUZAĞA DÜŞMEDİK, OYUNU BOZDUK
“Kendine başka kimlik arayan, başka devlet arayan yakın tarihte örneğini gördüğümüz gibi evini de ailesini de onurunu da kaybetmeye mahkum oluyor. Türkiye, her kesimden insanımızın ortak gayretiyle bu tuzağa düşmemiş, oyunu bozmuştur. Bugün hala birliğin, beraberliğin, kardeşliğin değil de bölücülüğün diliyle konuşanların tek derdi ellerindeki siyasi ve ekonomik rantı kaybetme korkusudur. Biz milletimize bölünmeyi değil, bölüşmeyi teklif ettik. Biz ayrımcılığı değil kardeşliği teklif ettik.
Sefaleti değil refahı teklif ettik. Biz korkuyu değil güveni teklif ettik. Milletimiz de bu teklifimize olumlu cevap verdiği içindir ki bugün her bakımdan dimdik ayakta duran bir Türkiye vardır. Kim karşınıza bölünmeyle, parçalanmayla ayrımcılıkla, sefaletle, korkuyla geliyorsa bilin ki sizin en büyük düşmanınızdır. Arkasına baktığınızda göreceğiniz tek şey yeminli düşmanlarımız olacaktır. Dün Selahaddin Eyyubi’yi Sultan Kılıçaraslan’ı alt edemeyenler gözünü size dikmiş durumdalar.”
Bunların asıllarıyla mücadele ettik biz
“Bunlar asıllarının gölgesidir. Biz geçmiştekilerden farklı olarak gölgeleriyle değil asıllarla mücadele ettiğimiz için başarılı olduk. Attığımız her adımda karşımıza çıkan engeller bize bir gerçeği tekrar, tekrar hatırlatıyor. Son 5 yılımıza baktığımızda bunu daha iyi görüyoruz. Gezi’de amaç ağaç değildi. 17-25’te dert hukuk değildi. Çukur eylemlerinde niyet hak değildi. Suriye’de gaye adalet değildi. 15 Temmuz’da gözetilen ülke değildir. Ekonomik dalgalanmada işin aslı kur değildi. Hamd olsun milletimiz de bu gerçekleri görüyor. Diyarbakır’a sesleniyorum. Bu ülkede etnik ayrımcılık yapan karşısında önce bizi bulur. Bölge ayrımcılığı yapan, şehir ayrımcılığı yapan karşısında bizi bulur. Bu bölgede herhangi bir kişiye, inancından kültüründen dolayı ayrımcılık yapan önce karşısında bizi bulur. Batıda ne varsa doğuda bu var.”
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Havalimanı’nda çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.
GELİN YENİ DÖNEMİN MÜJDESİNİ VERELİM
“Unutmayın Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. Bu coğrafyada 200 yıldır her yolu denedik. Görüyoruz ki, birliğimize sahip çıkmanın dışında hiçbir yöntem bizim hayrımıza değildir. Diyarbakır tarihi boyunca öncü olmuş, gelin yeni dönemin müjdesini yine Diyarbakır’dan verelim. Ey Diyarbekir, sana acıdan, kandan ve göz yaşından başka bir şey vermeyenlerin dönemine son vermeye hazır mısın? Sana zulümden, baskıdan ve korkudan başka bir vaadi olmayanların devrini kapatmaya hazır mısın? Gözünün nuru evladına, mahremin olan evine, kızına, onları Kandil’e kaçıranlara dur demeye hazır mısın? Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar sana her türlü hizmeti getirenlerin yanında yer almaya hazır mısın? Gelin hep birlikte evlatlarımıza huzurlu bir gelecek inşa edelim. Güçlü ve büyük Türkiye’ye omuz verelim.”
Başkan Erdoğan başlattı
Maç gollü sona erdi
Diyarbakır’da 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen “Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali” kapsamında organize edilen “Şöhretler Karması” maçı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başlama vuruşuyla başladı. Şöhretler Karması maçında goller peş peşe geliyor. Ahmet Dursun ile Beyaz Takım 1-0 öne geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kırmızı Takım adına golünü atarak durumu 1-1’e getirdi. Hamit Altıntop Beyaz Takımı attığı golle 2-1 öne geçirdi. Ardından Hasan Kabze röveşata golü ile skoru 3-1 yaptı. Golcü futbolcu Semih Şentürk’ün golü ile durum 4-1’e geldi. Kırmızı Takım’da yer alan Ayhan Akman attığı golle skoru 4-2 yaptı.
‘VAR’I İNCELEYİN HOCAM
Şöhretler Karması maçında 21. dakikada Ahmet Dursun ceza sahası içinde yerde kaldı. Takım arkadaşları, Cüneyt Çakır’a dönerek, “Hocam bu pozisyon VAR sisteminde incelenmeli” dedi. Karşılaşma Beyaz Takım’ın 5-3 üstünlüğü ile sona erdi.
İŞTE ŞÖHRETLER KARMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
Eski bakanlardan Mehdi Eker
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin
AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan
Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan
Semih Şentürk
Tuncay Şanlı
Hamit Altıntop
Hasan Kabze
Ali Tandoğan
Yattara
Ayhan Akman
Serdar Kulbilge
Tolunay Kafkas
Faruk Atalay
Fettah Can
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