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Politika

Yeni dönemin ilk grup toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yeni dönemin ilk AK Parti grup toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayramı öncesi mesajlarını meclis kürsüsünden verecek. Milyonların gözü o açıklamalarda olacak.

21 Haziran 2023 Çarşamba 08:15 - Güncelleme:
Yeni dönemin ilk grup toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 28'inci dönemdeki ilk meclis grup toplantısında kürsüde olacak. Erdoğan'ın konuşmasında ekonomide yaşanan gelişmelere geniş yer ayırması bekleniyor. Gözler, Erdoğan'ın memur ve emekli maaşları ile enflasyonla mücadele gibi önemli başlıklarda vereceği mesajlara çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yeni dönemin ilk AK Parti grup toplantısına başkanlık edecek.

Kurban bayramı öncesi mesajlarını meclis kürsüsünden verecek. Milyonların gözü o açıklamalarda olacak.

ERDOĞAN, ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK

Erdoğan, temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak artışla çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini ifade etmişti. Grup toplantısında bu konuya ilişkin vereceği mesaj merakla bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emeklilerin maaş zammından, enflasyonla mücadeleye milyonları ilgilendiren birçok önemli başlıkta açıklama yapması bekleniyor.

Hükümet sadece maaş zammı vermeyecek, aynı zamanda haziran ayında ihtiyaç sahiplerine 19 milyar liralık ödeme de yapılacak. Erdoğan'ın sosyal yardımlara ilişkin açıklamaları da merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis grubunda, terörle mücadele ve diplomasiye ilişkin de mesajlar vermesi bekleniyor.

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