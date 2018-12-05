Yeni formülde son karar başkanların
AK Parti ve MHP’nin ittifak görüşmesinde, ‘30 büyükşehir’de herkesin kendi elinde bulundurduğu belediyeler ile yola devam etmesi’ üzerinde duruldu. Yeni formül, genel başkanların görüşmesiyle somut şekli alacak.
- ŞERİFE GÜZEL
AK Parti ile MHP arasında süren ittifak görüşmelerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, “30 büyükşehre yoğunlaşıldığı” yönündeki ifadelerinin ardından gözler, ittifakta ortaya konan yeni çerçeveye çevrildi. Kulislerde, her iki parti kurmaylarının, bazı büyükşehirler ve illeri kapsayacak şekilde yürüttükleri görüşmelerde ittifakın, “30 büyükşehir”i kapsayacak şekilde ele almaya başladıkları kaydedildi. Bu kapsamda her iki partinin de, ‘30 büyükşehirde herkesin kendi elinde bulundurduğu belediyeler ile yola devam etmesi’ üzerinde durulduğu, yeni çerçevenin, Genel Başkanların görüşmesiyle somut şekle bürüneceği belirtildi.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİR
İttifak görüşmelerinin başından bu yana ifade edilen ve MHP’nin elinde bulunan üç büyükşehir için AK Parti, tam mutabakat sağlayarak buralarda aday göstermeyecek. Bu büyükşehirlerde hangi ilçe hangi partinin elindeyse, o şekilde devam edilecek. O ilçede diğer parti aday göstermeyecek. Ancak bunun dışındaki büyükşehirler için ayrı formüller devreye sokulacak. Bu da, daha çok AK Parti’nin elinde bulunan büyükşehirlerde, muhalefet cephesine karşı AK Parti’nin elinin güçlendirilmesi şeklinde olacak. AK Parti’nin elinde olmayan büyükşehirler için ise hangi parti güçlüyse ona göre tavır belirlenecek. Örneğin Aydın’da, CHP’nin elinde olmasına rağmen, 2014 ve 2018 seçimleri kıyaslanarak, AK Parti’nin mi, MHP’nin mi potansiyeli daha çok ona bakılıyor. Buralarda işletilecek formül, güçlü olanın aday göstermesi şeklinde olacak. AK Parti’nin, belediye meclis üyeliklerinde önde olduğu, ancak başkanlığı CHP’ye kaptırdığı Eskişehir, Hatay gibi illerde MHP, AK Parti’nin adayını destekleyecek. Ancak MHP’nin elinde bulunan ilçeleri var ise oralarda “jest”ler devreye girerek, o başkanlıkların MHP’de devam etmesi sağlanacak.
GÖRÜŞMEDE NETLİK
İttİfakta ortaya konularak değerlendirildiği belirtilen yeni formüle ilişkin son karar, Başkan Erdoğan’ın MHP lideri Bahçeli ile görüşmesinde verilecek. Bugünlerde yapılması planlanan görüşme ile Cumhur İttifakı’nın 31 Mart yerel seçimlerinde nasıl bir formül ile hayata geçirileceği netleştirilecek.
İKİ PARTİNİN DEĞERLENDİRMESİ
MHP ile AK Parti arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde, Başkan Erdoğan’ın Güney Amerika seyahati sırasında kurmaylar düzeyinde önemli ilerleme kaydedildi. MHP Lideri Bahçeli’nin önceki gün grup toplantısında, çizdiği “çerçeve”, ittifak görüşmelerinin yeni bir boyutuyla değerlendirildiğinin ipucunu verdi. Kulislere sızan bilgilerde de Bahçeli’nin çizdiği çerçeve kapsamında iki parti kurmayları arasında değerlendirmelerin yapıldığı ifade edildi.
ERDOĞAN 14 İLİN ADAYINI BUGÜN AÇIKLAYACAK
Başkan Erdoğan, bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda 14 ilin belediye başkan adayını açıklayacak. Bu illerin Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak olduğu öğrenildi. Erdoğan’ın, geri kalan illeri, İstanbul ile birlikte açıklayabileceği ifade ediliyor. Başkan Erdoğan, Güney Amerika seyahati dönüşündeki açıklamalarında, İstanbul adayının açıklanmasıyla ilgili takvimi aşağı yukarı ifade etmiş ve adayın Meclis’teki bütçe görüşmelerinden sonra açıklanacağının sinyalini vermişti. Buna göre Meclis’teki bütçe görüşmelerinin 22 Aralık’ta tamamlanması planlanıyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın da, en son bütçe görüşmelerinin son oturumunu yönetip, böylelikle 23 Aralık’ta Meclis Başkanlığı’ndan istifa ederek İstanbul adayı olarak isminin açıklanabileceği belirtiliyor.
SEÇİM MESAİSİ
Güney Amerika seyahatinin ardından yoğun şekilde mesaiye başlayan Başkan Erdoğan, iki gündür yerel seçimlere yönelik çalışmalara ağırlık verdi. Partiden kurmay heyetiyle toplantılarını devam ettiren Başkan Erdoğan’ın, bir yandan İstanbul’un ilçeleri üzerinde çalıştığı, diğer yandan da MHP ile yürütülen ittifak formüllerinin nasıl uygulanabileceğine yönelik yapılan çalışmayı değerlendirdiği ifade ediliyor.
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