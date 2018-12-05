Yeni formülde son karar başkanların 

AK Parti ile MHP arasında süren ittifak görüşmelerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, “30 büyükşehre yoğunlaşıldığı” yönündeki ifadelerinin ardından gözler, ittifakta ortaya konan yeni çerçeveye çevrildi. Kulislerde, her iki parti kurmaylarının, bazı büyükşehirler ve illeri kapsayacak şekilde yürüttükleri görüşmelerde ittifakın, “30 büyükşehir”i kapsayacak şekilde ele almaya başladıkları kaydedildi. Bu kapsamda her iki partinin de, ‘30 büyükşehirde herkesin kendi elinde bulundurduğu belediyeler ile yola devam etmesi’ üzerinde durulduğu, yeni çerçevenin, Genel Başkanların görüşmesiyle somut şekle bürüneceği belirtildi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR

İttifak görüşmelerinin başından bu yana ifade edilen ve MHP’nin elinde bulunan üç büyükşehir için AK Parti, tam mutabakat sağlayarak buralarda aday göstermeyecek. Bu büyükşehirlerde hangi ilçe hangi partinin elindeyse, o şekilde devam edilecek. O ilçede diğer parti aday göstermeyecek. Ancak bunun dışındaki büyükşehirler için ayrı formüller devreye sokulacak. Bu da, daha çok AK Parti’nin elinde bulunan büyükşehirlerde, muhalefet cephesine karşı AK Parti’nin elinin güçlendirilmesi şeklinde olacak. AK Parti’nin elinde olmayan büyükşehirler için ise hangi parti güçlüyse ona göre tavır belirlenecek. Örneğin Aydın’da, CHP’nin elinde olmasına rağmen, 2014 ve 2018 seçimleri kıyaslanarak, AK Parti’nin mi, MHP’nin mi potansiyeli daha çok ona bakılıyor. Buralarda işletilecek formül, güçlü olanın aday göstermesi şeklinde olacak. AK Parti’nin, belediye meclis üyeliklerinde önde olduğu, ancak başkanlığı CHP’ye kaptırdığı Eskişehir, Hatay gibi illerde MHP, AK Parti’nin adayını destekleyecek. Ancak MHP’nin elinde bulunan ilçeleri var ise oralarda “jest”ler devreye girerek, o başkanlıkların MHP’de devam etmesi sağlanacak.

GÖRÜŞMEDE NETLİK

İttİfakta ortaya konularak değerlendirildiği belirtilen yeni formüle ilişkin son karar, Başkan Erdoğan’ın MHP lideri Bahçeli ile görüşmesinde verilecek. Bugünlerde yapılması planlanan görüşme ile Cumhur İttifakı’nın 31 Mart yerel seçimlerinde nasıl bir formül ile hayata geçirileceği netleştirilecek.