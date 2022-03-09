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Politika

Yeni güvenlik anlaşması önerisi! ''Türkiye garantörümüz olsun''

Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi, Türkiye ve ABD'nin de garantör olduğu yeni güvenlik anlaşması önerisini gündeme getirdi.

AA9 Mart 2022 Çarşamba 11:31 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:31
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Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığı ve "Rusya'nın Kırım'ı işgali"ni tanıma talebi olduğu anımsatılarak, bunun yapılmayacağını ancak bu topraklardaki insanların yaşamının, egemen Ukrayna devleti sınırları içinde nasıl düzenleneceğine karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

NATO'nun gelecekteki 15 yılda Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olmadığını açıkça belirttiği hatırlatılan açıklamada, ittifakın savaş konusunda bile Ukrayna'ya destek vermediği vurgulandı.

Bu süreçte Budapeşte Memorandumu'ndan farklı olarak Ukrayna'ya tam güvenlik sağlayabilecek bir anlaşma yapılması önerilen açıklamada, bu anlaşmayla güvenliğin garantörü olan devletlerin de somut siyasi, ekonomik ve askeri adımlar atması gerektiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, "Bu garantör ülkeler ABD, Türkiye, Ukrayna'nın komşu ülkeleri olabilir. Rusya'nın da Ukrayna devletini tanıdığını yasal olarak düzenlemesi ve devletimizi tehdit etmeyeceğini garanti etmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

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