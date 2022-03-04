Yeni reform paketi! Başkan Erdoğan: En kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz

AA 4 Mart 2022 Cuma 11:17 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 12:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 4. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, derneğin 4. Olağan Genel Kurulu'nun Türkiye'ye, millete ve özellikle de kadınlara hayırlar getirmesini diledi. Erdoğan, kuruluşundan bugüne KADEM çatısı altında, kadınların haklarının korunması ve demokrasinin geliştirilmesi konusunda çalışan, gayret gösteren herkese teşekkür etti.

İnsanı cinsiyet dahil tüm farklılıklarının ötesinde "eşrefi mahlukat" yani yaratılmışların en şereflisi gören, üstünlüğün sadece takvada mümkün olabileceğine inanan bir medeniyetin mensupları olduklarını belirten Erdoğan, "Kadının temel hak ve özgürlükleri konusunda yaşanan sıkıntılar, tamamen zamanın ve şartların ürünü, toplumsal kabullerin eseridir. Kadını anne, eş, kardeş, evlat vasıflarıyla insanın bir yarısı, erkeği de yine baba, eş, kardeş, evlat vasıflarıyla insanın diğer yarısı görmeden bu meseleyi sağlıklı ve sürdürülebilir dengelere oturtmak hayli zordur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilahi takdirden kaynaklanmayan her meselenin çözümünün idrak, gayret ve sabırla mümkün olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Bu anlayışla ülkemizdeki kadınların, dünyadaki genel yönelimlerden farklı bir seyir izleyerek bugüne gelen, şiddetten eğitim ve iş hayatındaki adaletsizliklere kadar geniş bir yelpazeye yayılan mücadelelerinde daima yanlarında olduk. Derneğimizin öncülüğünde yürütülen faaliyetlerde dünyada, kimi yerlerde varlığını gördüğümüz bir sapkınlık dayatması değil, 'Kadın insan, erkek insanoğlu' irfanından neşet eden bir erdem ve onur mücadelesidir. KADEM bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların hep demokrasi, adalet, hak, sorumluluk, temsil, şiddet, mağduriyet gibi kavramlar çerçevesinde yoğunlaşmasının sebebi de işte bu yaklaşımdır. Kadınların haklarını savunmak, onları küçümseyerek, metalaştırarak meseleyi sadece birkaç başlığa indirgeyerek değil, onların insan sıfatıyla zaten sahip oldukları haklarını teslim etme anlayışıyla yapılır. Bu zaviyeden bakılmayan her meselede kadınların sorunla sıkıntıyla ayrımcılıkla adaletsizlikle karşılaşması kaçınılmazdır. Biz ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlendiğimiz günden beri, işte bunun mücadelesini verdik, veriyoruz."

- "KARAR MERCİLERİNDE KADINLARIMIZIN VARLIĞINDA ARTIŞ YAŞANMASINI TEMİN ETTİK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insani, siyasi, sosyal, ekonomik her alanda kadınların çok önemli mesafeler katetmesini sağladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sonuçta kadınların iş gücüne katılımını yüzde 27'ler seviyesinden yüzde 34'ler seviyesine çıkardık. Aynı şekilde kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik. Kız çocuklarımızın tamamını eğitimle buluşturarak, her seviyede onların eğitim öğretimlerini destekleyip, kolaylaştırarak artık bu başlığı sorunlarımız arasından neredeyse tamamen çıkardık. Karar mercilerinde kadınlarımızın varlığında gözle görülür bir artış yaşanmasını temin ettik. Mesela, kadınların parlamentodaki temsil oranı yüzde 4 iken yüzde 17'lerin üzerine yükseldi. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanları arasında kadınların oranı yüzde 51'e yaklaştı."

Mimarlardan avukatlara, öğretmenlerden sağlıkçılara kadar pek çok meslek dalında kadın erkek oranının büyük ölçüde dengelendiğine dikkati çeken Erdoğan, "Elbette karar alma mekanizmalarında ve istihdamda kadınların temsili konusunda hala arzuladığımız seviyeye ulaşabilmiş değiliz. Ama katedilen mesafenin önemini de görmezden gelemeyiz." dedi.