'Yeni sistemle saldırılar önlendi'

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, bir televizyonun canlı yayın programına katıldı ve soruları cevapladı. İşte Oktay’ın açıklamalarından satır başları: “Başkan Yardımcılığı yeni sistemde, bir önceki dönem bütün başbakan yardımcılarının başbakan nezdindeki karşılığı olabilir ama Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde artık Başbakanlık yok En büyük görevlerinden birisi sayın Başkan’a vekalet etmesi. Tek bir yardımcılık olduğu için tüm alanları kapsıyor. Yeni sistemde ne oldu? Ofisleriyle, politika kurullarıyla, bakanlık sayılarının azaltılmasıyla çok daha etkin bir yapı olsun ama aynı zamanda da esnek bir yapı olsun. Hızlı karar alabilelim, uygulayabilelim.”

HIZLI ŞEKİLDE ÖNÜNE GEÇİLDİ: “Böyle bir ekonomik saldırının nasıl çok hızlı şekilde önüne geçildiği; önceki sistemlerde belki aylar alacak... 2000 krizini düşünün, ki bizim bununla alakası yoktu manipülasyondu. Ağustos saldırısının nasıl yönetildiğine bakın, ekonomi yönetiminin kimde olduğu belli, Başkan’ın zatında birleşen ve belirlenen politikalar çerçevesinde de hızla uygulamaya geçilen bir yapı, bunu gördük.”

FAZIL SAY KONSERİ: “Burada mesaj son derece net. Olması gereken bir mesaj. Bütün dünyaya birleştirici gözle bakan Başkan’ın, böyle bir konserde bulunması kadar tabii bir olay yok. Zaten orada da ne kadar tabii olduğu anlaşıldı. Normalde sosyal fay hatlarından bahsedilir, kutuplaşmadan... Orada olsaydınız, o kutuplaşma dediğiniz derinliğin olmadığını, gönülden gönüle de bir yol olduğunu görüyoruz. Biz orada bunu yaşadık. B Güzel de bir örnek oldu. Ümit ediyorum ki bu tür şeyler artarak devam eder. Bizim için de güzel bir konserdi.” .

FETÖ İLE MÜCADELEDE: “Ben şu kadar kişiyi görevden aldım, şu kadar tutukladım, şu kadar hükümlü var dolayısıyla bu bitmiştir” diyebileceğimiz bir şey değil. Örgütün yapısı itibariyle birbiriyle kopuk mekanizmalarla devam ettiği için bu devam etmesi gereken bir mücadele.”

RAHAT EDEMEYECEKLER: “Henüz yurt dışında aynı şekilde temizlenebildiğini ifade etmek mümkün değil. FETO Amerika’da, çalışmalarına devam ediyor. Her gittiğimiz ülkede bu örgütün tehlikesini, sadece Türkiye açısından değil bulunduğu ülke açısından da tehlikesini anlatıyoruz. Rahat edemeyecekler.”