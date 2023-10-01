Yeni yasama yılı başlıyor! Başkan Erdoğan, TBMM'de Türkiye'nin yol haritasını ortaya koyacak

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı için bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Başkan Erdoğan, 5 ana başlık altında önemli mesajlar verip Türkiye'nin yol haritasını da ortaya koyacak. Erdoğan'ın vereceği mesajlar şöyle:

YENİ ANAYASA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasındaki en önemli mesajlardan birinin yeni anayasa olması bekleniyor. Erdoğan, muhalefete Türkiye'nin sivil bir anayasaya gereksinimi olduğunun altını çizip "Gelin yeni anayasayı birlikte hazırlayalım" çağrısı yapacak.



BÜYÜYEN TÜRKİYE

Ekonomi de konuşmanın önemli başlıklarından birini oluşturacak. Erdoğan, alınan önlemler ve bunların sonuçlarına dikkat çekip hedeflerinin "enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek ve istikrarlı büyümeyi sağlamak" olduğuna vurgu yapacak.



EMEKLİ, MEMUR VE ÇALIŞANLAR

Emekli, memur ve çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği, bu kesimlerin refah düzeyinin yükseltilmesi için gereken önlemlerin alınacağına vurgu yapılacak. Erdoğan, emekliler ile ilgili çalışmaların da hızla devam ettiğinin, önümüzdeki yılbaşında bu konuda gerekli adımları atacaklarının altını bir kez daha çizecek.



GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI DIŞ POLİTİKA

Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artık bir oyun kurucu haline geldiğine dikkat çekecek olan Erdoğan, "Güçlü ve istikrarlı bir dış politika izlemeye devam edeceğiz" mesajını verecek.



İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Erdoğan'ın konuşmasında İsveç'in NATO üyeliği için de bir başlık açması ve bu ülkenin gerekli koşulları yerine getirmesini beklediklerini belirtmesi bekleniyor.

