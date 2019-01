Yeni askerlik sistemi için sona gelindi

Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, en çok merak edilen konulardan birisinin ‘Yeni Askerlik Sistemi’ olduğunun altını çizerek, bu çalışma ile “bedelli”, “dövizli askerlik” gibi tartışmalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti. Aktop, “Çalışmaları tamamlayıp Başkan Erdoğan’ın onayına sunacağız” dedi.

Gazi üsteğmen Ocak üniformasını giydi

Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi verirken Afrin’de 10 Şubat 2018’de yaralanan ve tedavisinin ardından görevine dönen Piyade Üsteğmen Özgür Ocak’a da söz verdi. Ocak, “TSK devletimizin bekası milletimizin huzuru ve güvenliği için can vermeye de can almaya da her zaman hazırdır. Verilecek görevi her zaman yerine getirmeye hazırız” dedi. Ocak, yaralanmasıyla ilgili dahna önce şu bilgileri vermişti: “3 kez kalbim durdu. 27 tüp kan, 37 şarapnel, kopuk sağ bacak... 10 Şubat’tan bu zamana 10 ayda koşar vaziyete geldim.”