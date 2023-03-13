Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Habertürk canlı yayınında Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı sorusuna cevap verdi.

Görüşmede, AK Parti'ye 30 madde sunulduğunu belirten Prof. Aydal, parti genel merkezine yapılan ziyaretten önce ön görüşmeler de olduğunu belirtti.

Prof. Aydal, "Bu bir geçici işbirliğidir. Belli şartlarda uzlaşabilirseniz birlikte çalışırsınız." dedi.

"BENİM ŞAHSİ DÜŞÜNDEM CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILMAKTIR"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın parti içi istişaresinde parti disiplini ile herkese söz hakkı verip, cevabını dinlediğini belirten Prof. Aydal, "Benim şahsi düşüncem Cumhur İttifakı'na katılmaktır." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal