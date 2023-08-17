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Politika

Yeniden Refah'lı Bekin, İmamoğlu ile İstanbul'a hizmetin mümkün olmadığını söyledi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile İstanbul'un yeniden hizmet görmesinin mümkün olmadığını, aksine çözümsüzlüğün ortaya çıkacağını belirtti.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 12:21 - Güncelleme:
Yeniden Refah'lı Bekin, İmamoğlu ile İstanbul'a hizmetin mümkün olmadığını söyledi
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Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin son cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde geçmişteki seçim başarısızlıklarına bir yenisini eklediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine bir seçim sendromu ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Bekin, "Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hesap hataları sonucu suçlu olarak imlenmesi ister istemez CHP içinde karışıklık, ayrışma ve kutuplaşmayı beraberinde getirdi." dedi.

Bekin, bu süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda umduğunu bulamadığını ve seçim sonrası CHP içinde yaşanan iç kanamayı fırsata çevirmeye çalıştığını dile getirdi.

İmamoğlu'nun günübirlik politikalar ve yapay gündemlerle kamuoyunu meşgul ettiğini belirten Bekin, "Büyük kentsel dönüşümün kaplumbağa hızıyla ilerlemesi, çileye dönüşen ve kangrenleşmeye yüz tutan şehir içi trafik sorunu ve halen çözüme kavuşmayan su sorunu gibi problemler başarısızlığın bir tezahürüdür. Bu nedenle İmamoğlu ile İstanbul'un yeniden hizmet görmesi pek mümkün olmayıp, beklenenin aksine çözümsüzlüğü ve hizmetsiz bir ortamı ortaya çıkaracaktır." diye konuştu.

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