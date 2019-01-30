Yerel seçim öncesi  Meclis, yeni başkanını seçecek

Boşalacak koltuğun kiminle doldurulacağıyla ilgili ise gözler TBMM’ye çevrildi. TBMM içtüzüğüne göre başkanlık koltuğu boşalır boşalmaz, aday olmak isteyenler için beş günlük süre işlemeye başlayacak. Böylece yerel seçimlere gidilmeden Meclis yeni başkanını seçmiş olacak.

SÜREÇ NASIL YÜRÜTÜLECEK

AK Parti kurmaylarının, geçtiğimiz hafta, Yıldırım’ın istifa tavrını netleştirmesiyle birlikte bu sürecin nasıl yürütüleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, planlamayı yaptıkları belirtildi. Beşinci günün sonunda yapılacak ilk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada ise en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak.