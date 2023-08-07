Yerel seçimler öncesi kritik iddia: Akşener, CHP'nin ipini çekecek

Geçtiğimiz seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan CHP ile ittifak ortakları sonrasında birbirlerine girmişti. CHP ve İYİ Parti ittifakının ise yerel seçimler öncesi sona ereceği ifade ediliyor. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dağılan ittifak ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta açıklama yapacağını söyledi. Öte yandan CHP'ye yakın gazeteci Barış Yarkadaş'tan bomba açıklamalar geldi. Yarkadaş, İYİ Partili kaynaklardan aldığı bilgiye göre Akşener'in sert bir konuşma hazırladığı ve "Eğer ben bir gün partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmaaycaksınız" dediğini aktardı.

ZORLU 26 AĞUSTOS'A DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı basın açıklamasında 26 Ağustos'ta Meral Akşener'in önemli açıklamalarda bulunacağını söyledi. Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in 28 Mayıs seçimlerinin ardından sonuçları analiz ettiğini, eksiklikleri, hataları teşkilatlarla değerlendirdiğini ve bu kapsamda 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da vatandaşlara hitap edeceğini dile getirdi.

Zorlu ayrıca "Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü vesilesiyle bazı etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında İYİ Parti olarak bazı faaliyetleri ülke sathında gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

YARKADAŞ: SERT BİR KONUŞMA HAZIRLADI

Söz konusu açıklamalar hakkında konuşan CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, dikkat çeken kulis bilgileri verdi. Yarkadaş, Akşener'in 26 Ağustos için çok sert bir açıklama hazırladığının altını çizdi. Yarkadaş "Bir grup İYİ Partiliyle buluştum, Meral Hanım 26 Ağustos'ta ne açıklayacak dedim aynen söyledikleri şey şu 'Meral Hanım 26 Ağustos için sert bir konuşma hazırladı, çerçevesini hemen hemen çizdi." dedi.

"BİR GÜN PARTİYİ BIRAKSAM DA CHP İLE İTTİFAK YAPMAYACAKSINIZ"

Yarkadaş, İYİ Parti'nin yerel seçimlere ayrı liste ile gireceğini de ifade ederek şunları söyledi:

Bir seçim değerlendirmesi yapacak CHP'den alınan ve İYİ Parti'nin seçime girmesini sağlayan 15 vekil mevzusunu bir daha tartışmaya açılmamak üzere çok net bir dille ifade edecek. 'Her yerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz' diyecek ama en önemlisi İYİ Partili kaynaklarımın iddiasına göre 'Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız' diyecek.

İSTANBUL VE ANKARA'DA DENGE DEĞİŞECEK

CHP, yerel seçimlerde HDP ve İYİ Parti'nin açık desteği sayesinde İstanbul ve Ankara'yı kazanmıştı. Söz konusu denklemde İYİ Parti'nin ittifaktan çekilmesi sonrası önümüzdeki yerel seçimlerde CHP'nin mağlubiyeti kesinleşmiş olacak.