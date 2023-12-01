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Politika

Yerel seçimlerde aday olma sürecinde yeni gelişme

Yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa dilekçelerini vermeleri için öngörülen süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

AA1 Aralık 2023 Cuma 17:05 - Güncelleme:
Yerel seçimlerde aday olma sürecinde yeni gelişme
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken tarihi 1 Aralık olarak belirlemişti.

Buna göre, kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birlikler ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların aday olabilmek için saat 17.00 itibarıyla görevlerinden ayrılma süreci tamamlandı.

YSK, önceki yıllarda, belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarların aday olabilmek için veya aday gösterilebilmek için istifa etmesi gerekmediği yönünde karar almıştı.

Aday olacak milletvekillerinin, belediye başkanı seçilmeleri halinde, seçildikten sonraki 15 gün içinde hangi görevi üstleneceklerine dair tercihte bulunması, aksi halde yeni seçildiği görevi reddetmiş sayılması kararlaştırılmıştı.

  • yerel seçim adayı
  • kamu görevlisi istifa
  • seçim süresi tamamlandı

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