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'Yerel seçimlerde sandıkları patlatacağız' 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) açılışı öncesinde vatandaşlara hitap etti.

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Gül, konuşmasında “Öyle bir çalışalım ki 31 Mart’ta sandıklardan AK Parti mühürlü oylar çıksın ki sesi Kandil’den, Pensilvanya’dan duyulsun ve ‘Bu millet geçilmez, Türkiye geçilmez’ sözünü inşallah bir kez daha yaşatalım. Hep birlikte sandıkları patlatalım” dedi.       

DÜŞMANA BAŞ EĞMEDİ 

Bakan Gül, Ankara’nın, milli mücadelenin kahraman şehri olduğunu belirten Gül  “Ankaralılar, Polatlı tarafında düşman sesleri geldiğinde de düşmana baş eğmedi, 15 Temmuz’da da F-16’lara ve tanklara yine baş eğmedi. Ankara’yı savundu, Türkiye’yi savundu” dedi. Cumhur İttifakı’nın cumhurun ve milletin yanında olduğunu kaydeden Gül, “Cumhur İttifakı, milletin iradesidir, milletin egemenliğinin sesi olmanın adresidir. 31 Mart’ta bir tarafta milletle kol kola siyaset yapan, milleti adamı, ‘Muhtar bile olamaz’ denilerek şiir okuduğu için cezaevine gönderilen ama milletle gönül bağını hiç kesmeyen Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, diğer tarafta ‘AK Parti gitsin de bu ülke ne olursa olsun’ diyenler, ortaya proje koyamayanlar, vizyonu olamayanlar. Cumhur İttifakı ile AK Parti ve MHP’nin inançlı, milli ve manevi kadrolarına 31 Mart’ta güçlü destek verecek” ifadelerini kullandı. 

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