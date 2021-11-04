''Yetersiz'' büyükelçi krizi: Türkiye ile ilişkileri daha da karıştıracak

4 Kasım 2021 Perşembe 08:55 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 08:55

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ekim ayında Yunan kökenli Amerikalı hukukçu ve işadamı George James Tsunis'i ülkenin Atina Büyükelçiliği'ne aday olarak göstermesi iki ülkeyi de karıştırdı. 53 yaşındaki isim daha önce eski Başkan Obama döneminde de Norveç Büyükelçiliği için aday gösterilmiş ancak yetersiz bulunarak Senato tarafından onaylanmamıştı. New Europe'un elde ettiği bilgilere göre 2 eski ABD'li büyükelçi ve bir senatör Tsunis hakkında son derece negatif görüş bildirdi. ABD'nin eski Suudi Arabistan Büyükelçisi Chas Freeman da "Atina'daki Büyükelçiliğimiz politik kampanya bağışları karşılığında satın alınabilecek arpalık bir iş değil" dedi.

'ORTADA KALIR'

Haberde Atina'nın Türkiye ile sıklıkla askeri gerilimler yaşadığı için askeri kariyeri olan ya da askeri komuta zinciriyle güçlü ilişkileri bulunan deneyimli bir diplomat görmeyi beklediği ifade edilerek "Tsunis Türkiye karşısında dımdızlak ortada kalır düşüncesi hakim" ifadesi de kullanıldı.