Yılan hikayesi: Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu en başa döndü

AA 14 Aralık 2021 Salı 23:14 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 23:14

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın yılan hikayesine dönen adaylık tartışmalarında, kafaları iyice karıştıran bir açıklamaya imza attı.

Daha önce kendi verdiği mesajlar ve partisinden bazı yetkililerin açıklamalarında Kılıçdaroğlu ittifakın adayı olarak lanse edilirken, Kılıçdaroğlu adaylığı ile ilgili bir soruya, "İttifak kabul ederse bir sorun yok" şeklinde yanıt verdi.

Katıldığı bir televizyon programında soruları cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna, "İttifak kabul ederse neden olmasın. Bir ittifakımız var, ittifakın liderleri bu konu ile ilgili bir araya gelmedi ve hiç konuşmadık. Dolayısıyla benim onlar adına konuşmam söz konusu değil." şeklinde cevap verdi.

İP'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediği bilinirken, Kılıçdaroğlu'nun adaylık için HDP'nin ayağına ne zaman gideceği ise merak ediliyor.

AKŞENER'İN BAŞBAKANLIK SEVDASI

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim" sözlerinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Bu konularda yorum yapmak doğru değil. İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak doğru değil. Sayın Akşener başbakanlığa yakışır. Devlet deneyimi vardır, bakanlık da yapmıştır. Dolayısıyla yaptığı açıklama hepimizin dikkatinde olan bir açıklamadır.' ifadelerini kullandı.



