Yıldırım: 31 Mart'ta oyları iç ettiler

Yenikapı ramazan etkinlikleri alanını ziyaret eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, burada tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye seçimiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: 31 Mart’ta bir olay yaşandı biliyorsunuz. Türkiye’de seçimler oldu ancak İstanbul seçimi bitmedi. Şimdi bakın, bir önemli söz var. Seçim, sandığa atılan oylarla değil, sandıktan sayılan oylarla kazanılır. İşte biz bunu 31 Mart’ta yaşadık. Siz gittiniz oylarınızı verdiniz. Görevinizi yaptınız. Allah sizden razı olsun ama biz görevimizi layıkıyla yapamadık. Oyların iç edilmesine mani olamadık ama en azından bu yolsuzluğu, bu hileyi ortaya çıkardık ve şimdi tekrar söz milletin diyoruz. Milli iradenin diyoruz. Söz sizin diyoruz. 23 Haziran’da, 31 Mart’ta yaşananların hesabını sandıkta soracak mıyız? Hak yerini bulacak mı? Allah sizden razı olsun. Her şey daha da iyi olacak. İstanbul sizinle güzel. 23 Haziran’da hak yerini bulacak. İstanbul kazanacak.”

SANDIĞA GİDİN ÇAĞRISI

Herkesin seçim günü sandığa gitmesini isteyen Yıldırım “Mutlaka ve mutlaka sandığa gideceğiz. Gitmeyen komşularımızı, kardeşlerimizi de bulup götüreceğiz. Biz Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçmişte Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde nasıl hak ettikleri cevabı verdiysek şimdi de 23 Haziran’da bu işi tekrar milli iradenin hilesiz, hurdasız, çalıntısız bir şekilde gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu.