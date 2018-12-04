Yıldırım: Çin’i stratejik dost ülke olarak görüyoruz

Bu kapsamda Yıldırım, Congnanhay Devlet Konukevi’nde Başbakan Li Kıçiang ile bir araya geldi. İkili görüşmede Yıldırım, Asya’nın batı ucunda Türkiye’nin, doğu ucunda Çin’in iki stratejik ülke olduğunun vurgulayarak “Tarihi İpek Yolu’nun Asya’nın doğusundan Avrupa’nın merkezine kadar giden güzergâhında yer alan önemli iki ülkeden bahsediyoruz. Çin’i biz de kendimiz için stratejik dost bir ülke olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. Çin Başbakanı Li de Çin ve Türkiye’nin yükselen iki piyasa ülkesi ve çok önemli iş birliği ortağı olduğunu belirterek şunları söyledi: Çin tarafı, Türk tarafıyla karşılıklı saygı ve yarara dayalı bir şekilde iş birliğini daha da derinleştirmeye hazırdır. Türk tarafıyla her alanda, her düzeyde etkileşim ve temas kurmaya da hazırdır.

TEMASLAR DEVAM EDECEK

Yıldırım, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Canşu ile de görüşen Yıldırım bugün de Şaanşi Eyalet Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Hu Hıping ile bir araya gelecek.

Çin’deki ziyaretleri kapsamında tarihi alanları da yakından inceleyen Yıldırım’a eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti ve Çin Seddiile başkent Pekin’de bulunan ‘Yasak Şehir’ sarayını gezdiler.