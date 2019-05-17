21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0467
  • 6,7713
  • 250.091
  • 87.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Yıldırım dümene geçti gemiyi enginlere sürdü

AK Parti İBB adayı Yıldırım, iskeleden bir römorköre binerek geminin dümenine geçerek yelkenlilerle birlikte boğaza açıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Boğaz’da da güverteye inerek bir süre gazetecilerle sohbet eden Yıldırım, 16 Mayıs’ın Türkiye tarihinde çok önemli olduğunu söyledi. “16 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce Milli Mücadeleyi başlatmak için buradan İstanbul’dan Bandırma vapuruyla, 18 arkadaşıyla birlikte yola çıktığı gündür” diyen Yıldırım, şöyle konuştu: “16 Mayıs 1919 bugünkü gibi değildi. O gün İstanbul’dan öyle rahatça gemiyle Anadolu’ya gitmek mümkün değildi. İşgal altında, Boğazın düşman gemileriyle dolu olduğu bir ortamda, Gazi Mustafa Kemal, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini, hürriyet meşalesini tutuşturmak üzere 18 arkadaşıyla beraber İstanbul’dan hareket etti ve böylece işgal altındaki Anadolu’nun milletin azim ve gayretiyle bağımsızlığını kazanması yolundaki ilk adımı atmış oldu. 100. yılı dolayısıyla bugün denizcilerimiz İstanbul’dan yola çıkacaklar ve sırayla Bandırma Vapurunun izlediği rotayı takip ederek, bu şekilde 19 Mayıs’ta Samsun’a varmış olacaklar. Biz de bu etkinliklerde onlara ‘Vira Bismillah’ demek, ‘Allah selamet versin’ demek için buradayız.”  Yıldırım, “100 yıl önce Bandırma Vapurunda olmak ister miydiniz?” sorusunu “Ne demek? Keşke olabilsek ama o tarihte hiçbirimiz yoktuk” diye cevapladı.

 

´Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser´ rekorunu kırdı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar ve komutanlar gazilerle iftarda buluştu

Bakan Akar ve komutanlar gazilerle iftarda buluştu

Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

Halep'te mülteci kampına roketli saldırı

Halep'te mülteci kampına roketli saldırı

Siyanür dehşetinde yeni detay

Siyanür dehşetinde yeni detay

'İstanbul'u dünyada 1 numara yapacağız'

'İstanbul'u dünyada 1 numara yapacağız'

'(O teröristlerin) Mahmut Tanal ile bir bağlantısı var'

'(O teröristlerin) Mahmut Tanal ile bir bağlantısı var'

'Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabilir'

'Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabilir'

Ankara'da kokutan yangın

Ankara'da kokutan yangın
 

POPÜLER HABERLER

'Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz'

'Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz'

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA