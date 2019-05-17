Yıldırım dümene geçti gemiyi enginlere sürdü

Boğaz’da da güverteye inerek bir süre gazetecilerle sohbet eden Yıldırım, 16 Mayıs’ın Türkiye tarihinde çok önemli olduğunu söyledi. “16 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce Milli Mücadeleyi başlatmak için buradan İstanbul’dan Bandırma vapuruyla, 18 arkadaşıyla birlikte yola çıktığı gündür” diyen Yıldırım, şöyle konuştu: “16 Mayıs 1919 bugünkü gibi değildi. O gün İstanbul’dan öyle rahatça gemiyle Anadolu’ya gitmek mümkün değildi. İşgal altında, Boğazın düşman gemileriyle dolu olduğu bir ortamda, Gazi Mustafa Kemal, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini, hürriyet meşalesini tutuşturmak üzere 18 arkadaşıyla beraber İstanbul’dan hareket etti ve böylece işgal altındaki Anadolu’nun milletin azim ve gayretiyle bağımsızlığını kazanması yolundaki ilk adımı atmış oldu. 100. yılı dolayısıyla bugün denizcilerimiz İstanbul’dan yola çıkacaklar ve sırayla Bandırma Vapurunun izlediği rotayı takip ederek, bu şekilde 19 Mayıs’ta Samsun’a varmış olacaklar. Biz de bu etkinliklerde onlara ‘Vira Bismillah’ demek, ‘Allah selamet versin’ demek için buradayız.” Yıldırım, “100 yıl önce Bandırma Vapurunda olmak ister miydiniz?” sorusunu “Ne demek? Keşke olabilsek ama o tarihte hiçbirimiz yoktuk” diye cevapladı.