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Yıldırım Erbakan’ın kabrini ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu’nda yürüttüğü seçim çalışmaları sırasında 54. Hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan’ı vefatının 8. yılında kabri başında andı.

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Erbakan’ın Merkez Efendi’deki kabrinin başında Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ardından Yıldırım, Erbakan’ın kabrine karanfiller koydu ve ruhuna fatiha okudu. 

EN ÖNEMLİ SİYASETÇİLERDEN 

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, Erbakan’ın yakın siyasi tarihte Türkiye’nin en önemli siyasetçilerinden olduğunu söyledi. Vefatının 8’inci seneyi devriyesi dolayısıyla Necmettin Erbakan’ın kabrini ziyaret ettiğini dile getiren Yıldırım, “Bu münasebetle kabri başında kendisini andık, dualar okuduk” diye konuştu. 16 yıl içerisinde Erbakan’ın karşılaştığı, 28 Şubat sürecinin benzeri süreçlerle kendilerinin de muhatap olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: 

MİLLET PABUÇ BIRAKMADI 

“’Bin yıl sürecek’ dedikleri 28 Şubat, darbe girişimi, vesayet odaklarının, milli iradeye karşı gösterdikleri hoyratça tutumlar, 4 yıl sonra yine millet iradesiyle Erbakan’ın yol arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi tarafından tasfiye edilmiş ve millet egemenliği, iktidar olmuştur. 16 yıldır da bu iktidar devam etmektedir. İnşallah bundan sonra da bu millet, ne Gezi olaylarında ne 17/25 Aralık’ta ne elektronik muhtırada ne de 15 Temmuz alçak girişimine pabuç bıraktı. Bundan böyle de hiçbir fırsat vermeyecektir.”  

28 Şubat Post-Modern darbesinin 22. yıl dönümü

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