Yıldırım, eski başbakanlardan Yılmaz'ı ziyaret etti
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ı ziyaret etti.
- AA
Yıldırım, bir süre önce ameliyat olan Yılmaz'ın Beykoz'daki evine gitti.
Mesut Yılmaz'a, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek bir süre sohbet eden Binali Yıldırım, daha sonra Kavacık'taki çalışma ofisine geçti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.