Yıldırım, eski başbakanlardan Yılmaz'ı ziyaret etti

Yıldırım, bir süre önce ameliyat olan Yılmaz'ın Beykoz'daki evine gitti.

Mesut Yılmaz'a, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek bir süre sohbet eden Binali Yıldırım, daha sonra Kavacık'taki çalışma ofisine geçti.