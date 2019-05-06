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Yıldırım: Herkes alınan karara rıza göstermeli 

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik Amine Hatun Camii’nde sabah namazını kılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak açıklamalarda bulundu.

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Yıldırım, “Dün akşam ilk teravih namazını kıldık ve sahura kalktık. Böylece Ramazan-ı Şerifi karşılamış olduk. Bütün milletimizin ve vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Özellikle İstanbullu hemşerilerimizin de Ramazanlarını tebrik ediyorum. Ramazan, rahmet, bereket, günahlardan kurtuluş ayıdır. İnşallah bu mübarek ayı en güzel şekilde ihya etmeyi ve yaşamayı bizlere nasip eder diye Rabbimize dua ediyoruz” dedi.  

TALEBİMİZ OLMADI 

Seçimler sonrası gelişen olayların hukuki bir sürece girdiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti: “Yüksek Seçim Kurulu da (YSK) İstanbul seçim sonuçlarına göre de partimizin ve MHP’nin şikayetlerini inceledi. Zannediyorum bugünden itibaren bir karara varacak. Başından beri söylediğimiz birşey var, tek karar merci YSK’dır. Herkesin bu karara rıza göstermesi gerekir. Biz bunun sonucunu bekliyoruz. Bu seçim sonrası olaylar, yanlışlıklar, olaylarla ilgili her şeyi söyledik, bize düşen beklemektir. Zaman zaman çeşitli yorumlar yapılıyor, bir yazar iptal edilebilir, reddedilebilir veya İmamoğlu’ndan alınıp bir başkasına verilebilir diye. Öyle bir şey yok. Sonuçlar alınıp bir başkasına verilmesi gibi sonucu yok. Tamamen yanlıştır. Öyle bir talebi ne partimiz ne de biz yaptık. Milletin iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Vatandaşların verdiği oyların hak edilen yere gidip gitmediğinin mücadelesini verdik, üzerimize düşeni yaptık. Karar YSK’nındır.” 

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