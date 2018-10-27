Yıldırım: Orta Çağ Batı’da icat edildi

Üsküdar Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Fahri Doktora Takdim Töreni, üniversitenin Altunizade yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törende, Yıldırım’a fahri doktora takdimi, açılış konuşmasını gerçekleştiren Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından yapıldı.

Yıldırım, törende cübbe giymesinin ardından yaptığı konuşmada, öğrenmenin yaşının olmadığını belirterek, “Okumayı bıraktığınız an yaşlandınız demektir. İster 60, ister 20 yaşında olun okumak insanı genç tutar. Onun için gençler daha çok okuyacağız” diye konuştu.

KOCAMAN BİR YALAN

Mustafa Kemal Atatürk’ün destansı mücadelelerle kurup gençlere emanet ettiği cumhuriyetin yıl dönümü olduğunu dile getiren Yıldırım Bugün Türkiye’de 206 üniversite bulunduğunu, bu sayısının 2002’de 76 olduğunu aktardı. Bunlardan 129’unun devlet, 72’sinin vakıf, 5’in de vakıf meslek yüksek okulu olduğunu anlatan Yıldırım “Bizim medeniyetimizde Orta Çağ yoktur” dedi ve ekledi: Zannedilir ki ilk üniversiteyi Batılılar kurmuştur. 1088’de kurulan Bologna Üniversitesi’nin dünyada açılan ilk üniversite olduğu söylenir. Bu kocaman bir yalandır. Ondan 229 yıl önce Tunus’un Kayrevan şehrinde Müslümanlar ilk üniversiteyi kurmuştur. Dolayısıyla Orta Çağ bizim medeniyetimizde yoktur. Orta Çağ, Batı’da icat edilmiş bir kavramdır. Onların Orta Çağ dediği dönemde bilimin, hikmetin zirve yaptığı bir İslam dünyası vardı. İbn-i Rüştler, Farabiler, Ali Kuşçular, hepsi Batı dünyasının ilham aldığı pozitif ve diğer bilim dallarının temellerini atmıştır. Yunan filozoflarına öncülük etmişlerdir.